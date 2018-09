El MoraBanc progressa per obtenir el triomf

El Trofeu 40 anys d’Escaldes-Engordany es queda a casa. El BC MoraBanc Andorra es va adjudicar la primera edició amb solvència, imposant-se al Pau-Orthez (100-79).

És període de pretemporada i això es nota en els equips. Aquest era tot just el segon matx pels andorrans, que segueixen en la seva línia de progressió. Al primer quart els locals van anar a remolc en el marcador, amb un Ennis que es mostrava com el més enèrgic dels jugadors que hi havia en pista. Les cistelles de Chikoko i Diawara donaven la iniciativa als francesos, que aprofitaven la falta de contundència en el rebot defensiu del rival. Les imprecissions en les passades es produïen en ambdues bandes, un fet gens inhabitual en pretemporada. El primer quart finalitzava 18-22 després d’una esmaixada de Walker. Stevic, ja recuperat de l’operació a què va ser sotmès, va jugar els seus primers minuts.

El joc es reprenia amb una cistella d’Smith, i amb un Diagné que portava el pes ofensiu i que va permetre que s’arribés a igualar el macador a 30 amb dos tirs lliures de Luz. Blasigname anotava de tres, i dos triples seguits de Walker i Albicy capgiraven el resultat. El base gal del MoraBanc estava entonat i encistellava dos triples més consecutius. Tenia el canell calent. Estaven sent els millors minuts dels andorrans, molt més precisos en les diferents accions del joc. També es va poder veure el tir exterior de Vitali i la seva intensitat, dues qualitats per les qual se’l va fitxar. Al descans s’arribava 53-44.

Superioritat

A la represa va costar que es veiessin cistelles de sortida, tot i que després les defenses van permetre que la cosa fos diferent. Sobretot des de més enllà de la línia de 6,75 metres. Walker, i en dues ocasions Upshaw anotaven, per posteriorment fer-ho Vitali. El MoraBanc es trobava bé a la pista i aprofitava la seva superioritat sobre el rival. Així es van anar ampliant les diferències, que van arribar a ser de 22 punts (81-59) després d’un triple de Colom. Pinero era l’únic per part del Pau-Orthez en veure cistella des de la distància. El tercer període finalitzava 83-62 amb el partit ja decidit.

Quedaven 10 minuts per seguir treballant de cara al que es busca per aquesta temporada. I per continuar fent gaudir a l’afició. Una cistella d’Stevic permetia posar la màxima distància, de 27 punts (94-69) i el festival andorrà de triples seguia –en van anotar 15– amb els de Jelinek i Colom.

Aquesta és la primera victòria de la pretemporada. Respecte al matx inicial amb el Baxi Manresa del cap de setmana passat van mostrar «més energia», assegura el tècnic del MoraBanc, Ibon Navarro, tot i que «hem repetit alguns errors sobretot a la primera part». El matx va canviar «quan hem començat a defensar més i ens hem activat ha ajudat en atac a millorar els nostres percentatges». Satisfet pel triomf, Guille Colom indicava que hi ha moltes coses a millorar però treballarem per fer-ho».

Semifinals de la Lliga Catalana ACB amb el Joventut

Demà el MoraBanc disputa a Lleida una de les semifinals de la Lliga Catalana ACB, amb el Divina Seguros Joventut com a rival. Davant els verd-i-negres Navarro espera «començar el partit molt més dur, concentrat i amb duresa; i posar més atenció en els balanços i el rebot defensiu i situacions d’u contra u». La Penya va ser capaç de guanyar la setmana passada a l’FC Barcelona Lassa. Presenta aquest curs «un equip que està jugant amb molta energia però sense deixar de ser durs. Arrosseguen un bon grup de l’any passat, amb el mateix entrenador i una línia de joc que van agafar i els va anar molt bé», pel que pronostica que «serà un partit molt complicat per l’estil que tenen de joc obert, de molt u contra u, que ens està donant problemes i que hem de millorar si volem competir».

La Lliga Catalana és el primer títol del curs, tot i que dels considerats menors: «És molt important, però no deixa de ser un torneig de pretemporada, encara que no sigui qualsevol, perquè és especial». Fora del que és aixecar una copa, el que li interessa al tècnic és l’evolució del seu equip. «No ens hem de tornar bojos. Hem de tractar de repartir els minuts tot el possible, seguir intentant fer coses millor», assegura. Shane Whittington, en procés de recuperació, no jugarà.