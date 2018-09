Letònia es troba a casa amb la millor versió d’Andorra

Aquella Andorra, la de les grans derrotes, ja no existeix. L’Andorra del nou temps il·lusiona. El nou cicle és magnífic. Encara no troben el gol, tot i que treballen en això, però són un fortí, han millorat fora de casa i fa 414 minuts que no reben un gol.

Així, el Daugava Stadium va acollir ahir el primer partit de la Lliga de les Nacions que la selecció nacional disputava contra Letònia. Tal com estava previst, des del primer moment, Letònia va voler fer el seu joc, però al camp, va estar molt desapareguda, fluixa.

En els primers minuts, Andorra va començar forta, provocant un córner i intentant buscar el gol, a més d’aguantar els primers cops del rival. Els tricolor estaven disposats a ser forts en defensa i a aguantar. Tot i això, ja des del principi, obligaven al rival a replegar-se i, per tant, el partit es veia més igualat del que es podia preveure. Letònia dirigia el partit però Andorra posava en pràctica tota la feina feta en els darrers partits en els quals va aconseguir uns resultats molt òptims.

Amb el pas dels minuts, Letònia va anar augmentant el ritme. Andorra, davant el potencial letó, no havia de perdre els papers, fet que va resultar un poc complicat. No obstant això, una escridassada d’Alvàrez feia espavilar als tricolor i tornaven a crear oportunitats i de fet, era Lima qui rematava entre els tres pals de cap.

La selecció nacional il·lusiona i aconsegueix el rècord d’imbatibilitat amb 414 minuts sense rebre un gol

Des de llavors només va ser créixer, i anar fent. Andorra no estava tancada al seu camp tot i que Letònia tenia la pilota durant més estona i era més efectiva en les passades. Tot i això, l’encert a porteria era un altre tema. A la segona part, es podia somiar.

Quedaven 45 minuts i Andorra estava mostrant la seva millor versió. Quan passaven tres minuts de la mitja part, Andorra aconseguir un rècord històric: un rècord d’imbatibilitat. En aquest moment, els nervis anaven creixent per part de les dues parts, fet que es podia percebre a l’ambient. Però Andorra no defallia. Letònia no aconseguia generar perill i l’equip del Principat desconcetrava un rival que cometia moltes errades

Quan faltaven 20 minuts pel final, era Roberts Uldrikis, que havia entrat substituint a Davis Ikaunieks qui generava una jugada de perill. Poc després Álvarez optava per fer un canvi al davant i Cristian Martínez era també substituït per Jordi Aláez.

Al final, tot estava per decidir. Andorra estava fent un paper espectacular, sensacional, donant la sorpresa sense dubte i la qualitat individual i la velocitat del conjunt letó no servia per a res. Andorra era un bloc, un grup, una família. En aquest sentit, el seu millor jugador, Valerijs Sabala era substituït per Vladislavs Gutkovskis després de no haver fet el paper que s’esperava. Miksu Paatelainen no s’ho podia creure. No podia ser: Andorra estava donant la cara, creixent amb el pas del temps. El pitjor malson per a Letònia va succeir. Els locals es van quedar sense opcions i van anar de més a menys. Mentre que per Andorra, va ser al revés.

Álvarez: «El punt ens ajudarà a créixer»

La satisfacció del seleccionador nacional era absoluta: «Està clar que aquest resultat ens serveix per seguir treballant, crec que en moments esperàvem alguna cosa més, però marxem contents, sobretot per la segona part». «A la primera ens ha costat molt acomodar-nos i, al final buscàvem una oportunitat», remarcava. «No hem tingut la tranquil·litat esperada però espero que aquest punt ens ajudi a créixer i a seguir en aquesta línia», afegia. «Un dels deures que havíem posat a la fase anterior, era millorar fora de casa», recordava Álvarez.

Patelainens: «Estic decebut amb el resultat»

La premsa letona va ser molt crítica ahir amb Miksu Petalainens i estaven visiblement enfadats amb el paper de la seva selecció. «Sóc honest, estic decebut amb aquest resultat», manifestava el tècnic durant la llarga roda de premsa on es buscaven explicacions «Ens ha sorprès el rival, esperàvem aquest joc però no el resultat, hem tingut molts errors i hem estat nerviosos des del principi», afirmava. «Hem de buscar fer-ho millor en el futur perquè no hem controlat la situació, hem tingut la pilota però no hem pogut marcar la diferència», afegia. «No buscaré excuses», concloïa.