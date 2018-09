El síndic defensa amb contundència el Coprincipat davant del debat sobre l’avortament

El síndic general, Vicenç Mateu, ha defensat un cop més la figura del Coprincipat en el discurs tradicional en motiu del Dia de Meritxell per mantenir una Andorra amb “identitat pròpia” que ens fa “més forts per afrontar reptes que tenim plantejats com a societat i com a país”. Les declaracions del síndic arriben just després que es cremés una fotografia del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, durant la festa major de la Seu d’Urgell que ha posat de nou sobre la taula el debat sobre la despenalització de l’avortament. En el discurs, Mateu apel·la al “rigor i honestedat intel·lectual a l’hora d’exposar les legítimes idees de cadascú” demanant que “la defensa de les posicions pròpies es faci sense faltar a la veritat i sense oblidar interessadament una part de la qüestió, perquè no s’hi val a fer com es pogués tot i no passés res”.

En declaracions a la premsa posteriors, Mateu ha admès que la qüestió de la despenalització de l’avortament s’ha parlat amb “les més altres instàncies del Vaticà i la resposta ha sigut clara”. En aquest sentit, ha remarcat que “no es pot fer veure que aquest cas es pot solucionar amb la signatura d’un dels dos coprínceps” i ha alertat que la marxa de Vives podria provocar la sortida també del president de la República Francesa i, per tant, amb el final del model d’Estat actual. Des del seu punt de vista, doncs, “tot debat és possible” però s’han de “plantejar tots els punts” i “tenir clares les conseqüències”. “Andorra té un delicat sistema d’equilibris que no són de franc”, ha afirmat el síndic tot emfatitzant que “el que no espot pensar és que tot serà igual que ara, que ens quedarem igual les coses bones sense perdre-hi res”. Mateu també ha recordat que Andorra és un país petit i que disposar de dos caps d’Estat com ara, “un bisbe de l’església catòlica, institució de llarga trajectòria i influència a nivell mundial”, i “el president d’una de les principals potències del món”, “ens dona una capacitat d’accés perquè ens escoltin que no tindríem si fóssim una localitat pirinenca de 70.000 habitants”. A més, ha advertit que “hi pot haver gent que amb tota la bona fe estigui impulsant un debat i unes idees que són perfectament legítimes però que poden ser utilitzades per gent que persegueix altres fins”.

Un acte “llastimós”

Un discurs “plenament” compartit pel líder del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, i pel propi cap de Govern, Toni Martí. En aquesta línia, el màxim representant de l’Executiu ha agraït “la defensa de les institucions i especialment del coprincipat” al síndic i ha qualificat de “llastimós” l’acte en què es va cremar una foto del bisbe a la Seu, malgrat entendre “perfectament que la gent legítimament amb respecte pugui expressar les seves opinions”. I ha etzibat als grups que “si es vol una altra estructura que es digui quina”.

Per la seva banda, Baró ha deixat clar que “es pot parlar de tot” però ha demanat honestedat. “No es pot dir que hi ha determinats posicionaments polítics que no tenen impacte a nivell institucional, quan és evident que el tenen”, ha afirmat.

Per part dels grups polítics de l’oposició, des del PS, Pere López ha deixat clar que “no hem posat mai en qüestió el coprincipat. Ara bé, pensem també que han passat 25 anys [de la Constitució] i que de tot se n’ha de poder parlar”. En aquesta línia, López ha deixat clar que aquest tema no és, a parer seu, sobre el qual s’han de centrar les properes eleccions perquè “hi ha qüestions rellevants que el país ha d’afrontar de manera prioritària” però ha reiterat que la seva idea és “fer una consulta popular al respecte”.

Al seu torn, el líder liberal Jordi Gallardo ha recordat que la crítica “és necessària” perquè fa avançar els projectes, els països i les societat i per tant sempre que es faci dins les normes del joc i respectant la legalitat tot té cabuda”. Finalment, el progressista Víctor Naudi ha criticat la manca de referència, al seu entendre, de “l’embús legislatiu” que hi ha al Consell General.