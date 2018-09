Vives demana escalf als andorrans i fa un crit per “defensar la vida sempre”

En mig de les demandes d'una part de la població i també d'alguns partits polítics per despenalitzar l'avortament, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha defensat, una vegada més “la vida sempre”. Així ho ha expressat durant l'homilia de la missa al Santuari de Meritxell on ha expressat que “no s'han d'acceptar les mentides i les difamacions, s'ha de treballar per la veritat, defensar la vida sempre” perquè “no tot s'hi val al nostre país”. D'aquesta manera el copríncep ha volgut deixar clara la seva posició en relació a aquest debat, a la vegada que ha posat a disposició dels andorrans la seva cadira. “Sempre que ho vulgueu ajudaré i arbitraré per unir institucions i persones”.



Arran de la crema d'una fotografia de Vives durant la festa major de la Seu d'Urgell, precisament per protestar contra la prohibició de l'avortament, l'arquebisbe ha demanat escalf i consol en moments de feblesa. “Exigiu-me més sempre que ho cregueu i conforteu-me en els moments que ho necessiti”. En la defensa del coprincipat, ha expressat que el poble andorrà li “agrada mirar enrere per poder mirar al futur, les arrels del país han permès mantenir la nació i les tradicions”. Vives també ha demanat construir una Andorra “més solidària i mes justa”.



En el discurs de l'homilia també ha tingut temps per recordar i lloar a Pompeu Fabra, 150 anys després del seu naixement. “És molt important cuidar la cultura i la llengua catalana, tot es pot dir i pensar en català gràcies a les arrels passades”. També ha volgut recordar que aquest 2018 se celebren els 25 anys de la Constitució, que coincideixen amb els mateixos anys que Vives és copríncep d'Andorra. Amb motiu d'aquesta celebració, els sacerdots del país han volgut obsequiar-lo amb un nou bàcul pastoral que ha lluit davant de tots els assistents que omplien de gom a gom el santuari, informa l'ANA.