Magallón: «el trencament ve de les comunals, ells es van autoexcloure»

El conseller comunal liberal d’Escaldes-Engordany, Marc Magallón, es mostra contundent a l’hora de parlar dels motius que van portar el trencament del comitè parroquial de la formació. De fet, va admetre que la divisió ve de lluny, concretament era palpable des de les darreres eleccions comunals. «El trencament ve de les eleccions, just després ja hi ha un distanciament per part d’aquests mateixos que han quedat fora del partit», va exposar Magallón en una entrevista amb EL PERIÒDIC, i va afirmar que «ja en aquell moment ells mateixos s’autoexclouen». En aquest sentit nega que en cap moment «hagin estat convidats a marxar, però ells s’allunyen per divergències», fet que comporta un distanciament.



I encara que al seu dia França Riberaygua va negar que l’acord per fer llistes conjuntes amb el PS no havia estat el motiu de la seva marxa, el polític escaldenc sí que ho vincula. «No ha estat el motiu ni molt menys, però evidentment sí que hi ha tingut a veure», exposa, tot remarcant que «està clar que el fet que es veu a venir que hi haurà un pacte PS-Liberals és la gota que fa vessar el vas». De la mateixa manera nega les crítiques que es van fer sobre la manera de dirigir el comitè o el fet que es vetessin les opinions divergents. «He participat, potser, d’un centenar de comitès i mai he vist cap veto de res a ningú. Mai», assegura. De fet, aclareix que «ens agrada fer les coses de forma democràtica, però mai podem acceptar imposicions de cap tipus ni de ningú» i que en l’òrgan de direcció parroquial «qualsevol és un representant més», tingui el càrrec que tingui.

Afiliacions polèmiques

Marc Magallón també parla clar sobre les suposades afiliacions que es van impedir dies abans de la celebració del congrés on s’havia de donar llum verda als comitès parroquials per decidir sobre el pacte. «A cap empresa ni cap consell d’administració permets que abans d’unes eleccions o una presa de decisions es facin moviments per influir realment un resultat», apunta i retreu que «era realment una acció per boicotejar el congrés». Sobre la decisió que es va prendre impedint les afiliacions, recorda que el comitè escaldenc va ser «neutre i va ser l’executiva qui va veure que s’estava intentant fer una jugada per darrere» i va actuar.



El trencament del comitè, però, no hauria portat massa canvis en la manera de funcionar. Preguntat per si estan més còmodes amb les baixes que hi ha hagut assegura que «estem igual de còmodes perquè tots aquests mai s’havien implicat dins el comitè. Seguim treballant com si no hagués passat res».

Candidatura alternativa

Davant el fet que els escindits puguin conformar una candidatura alternativa, la formació no es mostra preocupada. Tant Magallón com el president de L’A, Jordi Gallardo, van restar-hi importància. «Com més serem més riurem», va manifestar el conseller comunal i va coincidir amb Gallardo a dir que la seva única preocupació és treballar per «presentar el millor projecte possible» per convèncer a la ciutadania.



El representant liberal al comú, a més, veu difícil que s’arribi a veure una llista amb exmembres liberals i UL. «Recordo una portada en què s’afirmava que UL culpava directament a la França Riberaygua del trencament que hi va haver al grup parlamentari. Tot pot passar, però em sorprendria», conclou.



Relacionat amb el trencament del comitè parroquial d’Escaldes, el president de Liberals d’Andorra va assegurar, en declaracions a la premsa durant la festivitat de Meritxell, que «les persones que van decidir marxar ho van fer per decisió pròpia, amb uns motius que respectem», i va insistir en què són una formació «democràtica, dialogant, oberta i amb tarannà de voler discutir les coses».

Pacte

Sobre les decisions dels diferents comitès parroquials en relació al pacte amb el PS per a les pròximes eleccions, Gallardo va augurar que «els propers dies» es coneixerà el posicionament d’Andorra la Vella. I tot i que s’havia dit que el dia 20 es donaria una resposta, no va amagar que potser «en algun cas s’allargui una mica més». En tot cas, la data de les eleccions marcarà l’agenda.

Pintat assegura que no hi haurà pacte amb DA

El president del grup parlamentari mixt i líder d’UL, Josep Pintat, va negar un possible pacte amb DA de cara a les eleccions. En declaracions a EL PERIÒDIC va explicar: «Si hi haurà pacte amb DA? No.» Segons Pintat la seva aposta passa perquè «tothom es presenti a les eleccions i faci les seves ofertes als ciutadans». Exposa que en aquesta legislatura «les coses han anat evolucionant i hi ha hagut ocasions i molts gestos per poder fer, però no s’ha fet res». Així doncs, «el millor és que cadascú faci el seu camí». D’altra banda va assegurar que no li consta que des d’UL hi hagi hagut converses amb els liberals escindits d’Escaldes.