Ubach tem que els comicis europeus afectin els acords assolits amb la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va reconèixer dissabte la seva preocupació perquè els comicis europeus de la pròxima primavera alterin el ritme de les negociacions de l’acord d’associació entre la Unió Europea (UE) i Andorra: «És clar que poden afectar [les eleccions europees] perquè, com a tot arreu quan hi ha eleccions, hi haurà canvis i moviments. Per això volem tancar l’acord d’associació a principis de l’any vinent, per no perdre res de tot el que ja hem aconseguit». Les eleccions europees se celebraran entre el 23 i el 26 de maig a 27 països de la UE, ja que serà la primera vegada que el Regne Unit no hi participarà, i d’aquestes en naixerà un parlament que haurà de donar suport a un nou president de la Comissió Europea.



L’actual mandatari al càrrec, Jean-Claude Juncker hauria manifestat simpatia per les particularitats andorranes i dels demés petits estats, segons va manifestar el director executiu per a Europa i Àsia central del Servei Europeu per a l’Acció Exterior, Thomas Mayr-Hanting i alhora negociador en cap de la UE per a l’acord amb Europa, durant la seva darrera visita al país el mes de juny, ja que Juncker és luxemburguès i, de fet, va presidir el país durant més de 18 anys.

«Principal escull»

Durant l’anunci de l’entesa per al primer capítol de l’acord relacionat amb la lliure circulació de béns, el passat juny, Mayr-Hanting va subratllar que s’havia superat el «principal escull» però tant ell com Ubach van insistir que només s’havia fet «un tros de camí» i en què «res no està tancat fins que tot el conjunt de l’acord d’associació ho estigui», fet pel qual la ministra va expressar el seu neguit durant la celebració del Dia de Meritxell.

Retorn a Brussel·les

No obstant això, Ubach es va mostrar confiada que la signatura de l’acord d’associació tindrà lloc «a principis de l’any vinent», ja que la negociació de les tres llibertats que manquen per poder completar l’acord avancen a bon ritme i malgrat que per trobar una solució per al primer capítol referent a les mercaderies va necessitar tres anys de converses, si bé és cert que s’hi incloïa la complicació del cultiu i manufactura de la tabaquera. De fet, la delegació andorrana viatjarà «a finals d’octubre» a Brussel·les, segons va explicar Ubach, per reprendre les negociacions després de l’aturada estival i amb les converses sobre la segona de les llibertats, la de lliure establiment i lliure prestació de serveis, ja encetades durant les trobades del mes de juliol.

Informes periòdics

La ministra d’exteriors va treure ferro a la fiscalització a la qual la UE sotmetrà Andorra respecte als avenços del país en la diversificació de l’economia i la fi de la dependència del tabac, així com la lluita anticontraban i antifrau vinculada. «Es tracta simplement de fer arribar unes dades que el Govern ja recull, de manera sistemàtica», va explicar Ubach.

El text consensuat per al primer capítol del futur acord d’associació estableix que cal enviar un informe mensual cada mes, abans del dia 15, amb «l’evolució de les quantitats produïdes i manufacturades a Andorra, importades, comercialitzades i exportades» de tabac brut i tot tipus de manufactures. Mentre que, anualment, caldrà detallar «especialment» l’evolució de «les finances públiques, inclosa la part dels ingressos pel tabac; la diversificació de l’economia andorrana, incloent-hi el sector agrícola; la producció, la importació, la comercialització i l’exportació del tabac brut i dels productes del tabac; les mesures preses per Andorra pel que fa a la prevenció de la lluita contra el frau i el contraban (legislació, aplicació, capacitats administratives, judicials i materials)», diu literalment el document.

Especificitats

Malgrat que Andorra, Mònaco i San Marino van comenciar la negociació per a un acord d’associació amb la UE alhora i sota un mateix paraigües, Ubach va explicar que cap dels altres dos països han hagut de fer una negociació ulterior per a una especificitat concreta com ha estat el cas d’Andorra amb el tabac.