Cardelús acaba 25è a Misano despres de remuntar

El pilot andorrà Xavi Cardelús va acabar ahir el Gran Premi de San Marino i la Riviera de Rimini disputat a Misano en 25a posició. L’andorrà de l’equip Stylobike sortia en 34a posició. A la sortida, va superar a dos rivals i, al llarg de les cinc primeres voltes va estar rodant amb uns temps molt semblants a la seva volta ràpida d’entrenaments que havia millorat en dues dècimes de segon al warm-up previ a la cursa que s’havia celebrat a primera hora del matí.

Cardelús va haver de conviure al llarg de tota la cursa amb les molèsties al coll a causa de la caiguda que va protagonitzar dissabte a la tercera sessió d’entrenaments lliures. Aquesta circumstància va afectar el seu rendiment a mesura que anaven passant les voltes.

«Més enllà de valorar la posició a la classificació de la cursa, que en cap cas és un objectiu prioritari en aquesta temporada d’aprenentatge al mundial, crec que el fet d’haver rebaixat el meu temps en un parell de dècimes de segon al warm-up d’ahir i haver fet la primera part de la prova a ritme de 1,40 són força positius», explicava. «Les molèsties al coll m’han impedit pilotar a gust del tot, però no han estat decisives tot i que les he anat notant cada vegada més a mesura que passaven les voltes», afegia. «Hi ha hagut un moment que m’he quedat rodant en solitari i a partir aquí ja m’ha costat progressar un pèl més tot i que he mirat de mantenir el ritme en tot moment. El balanç del cap de setmana és positiu, hem afegit experiència i quilòmetres i no he deixat de progressar de divendres a diumenge», concloïa. La pròxima cursa que disputarà Xavi Cardelús serà la corresponent al Campionat Europeu de Moto2 al circuit de Xerès com a escenari el cap de setmana del 30 de setembre.