Andorra acaba l’Europeu en cinquena posició

Va ser un dia en què Oriol Llamas va inaugurar el marcador abans d’acabar la primera part. En la segona, a Alemanya li va caure un festival de gols, dos d’ells aconseguits per Bernat Picanyol, que es va convertir en el màxim golejador del partit. Un altre cop, es va demostrar el potencial de la selecció nacional després d’uns anys complicats per l’hoquei nacional.

Primer va perdre 17 a 1 contra Itàlia, després 12 a 0 contra a Espanya i finalment, 2 a 7 contra Suïssa. Després d’aquests nefastos resultats, l’equip de Roger Corral es va refer i va treure la seva millor versió i va empatar a 4 contra Anglaterra, vèncer 5 a 11 contra Suïssa, 9 a 2 contra Israel i per acabar, 6 a 0 contra Alemanya.

Per El Periòdic

