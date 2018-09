Formació Professional inicia el curs amb 95 alumnes

Formació Professional no para de créixer. Enguany, el curs comença amb 95 alumnes inscrits, 11 més que el curs passat. Tot i que encara no són dades definitives perquè durant el mes de setembre és habitual que hi hagi altes i baixes en el nombre d’inscrits, el centre ja ha previst una ampliació de la oferta de places per «la forta demanda a primer curs del Diploma d’Ensenyament Professional (DEP) i per l’obertura d’un segon grup al Batxillerat Professional (BP). Així, mentre que l’any passat es van obrir un total de 92 places (75 al DEP i 17 al BP), aquest curs l’oferta s’ha ampliat a 120 (90 al DEP i 30 al BP).



Una de les novetats del curs és que una de les formacions, Activitats Físiques, Esportives i de Lleure, ja no s’impartirà a Aixovall. El Govern ha decidit traslladar la branca al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino per fer «un pas qualitatiu important, ja que tindrà accés a un entorn tècnico-professional de referència a Andorra i podrà utilitzar les instal·lacions esportives de primer nivell».

Mobilitat de professors

De cara al nou curs, el Ministeri d’Educació s’ha marcat com a objectiu «continuar lligant les relacions entre els tres sistemes educatius i començar a treballar la mobilitat entre professors entre els tres sistemes, per poder compartir experiències». En paraules del titular de la cartera d’Educació, i pel que fa al sistema andorrà, l’objectiu és «continuar treballant en l’educació de valors». «Perquè està molt bé formar per poder continuar estudis i per donar competències laborals,però també hem de formar ciutadans», afirma el demòcrata.