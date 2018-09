El retard de l’arribada dels refugiats no afectarà la seva escolarització

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va afirmar dissabte que el calendari d’acollida previst per a les dues famílies de refugiats sirians que arribaran al país mitjançant la intervenció de la comunitat de Sant Egidi segueix vigent. Malgrat tot, Espot va confirmar que es «pot retardar una mica l’arribada» però que «serà qüestió de setmanes, estarem a disposició de complir aquells terminis que ens havíem fixat inicialment» i, per tant, els menors s’incorporaran a l’escola tan bon punt arribin i després de pocs dies de l’inici del curs.



El ministre va assegurar no poder «precisar» la data de l’arribada perquè «no té res a veure amb la nostra disponibilitat sinó que depèn dels tràmits que s’han de fer prop dels camps de refugiats i de les autoritats libaneses». «Les últimes informacions des de la comunitat de Sant Egidi són que això seria un retard molt poc important, va matisar Espot. Alhora, el ministre va confirmar que «aquí està tot a punt i ja tenim els dos pisos on es podran allotjar les dues famílies refugiades». El Govern també ha enllestit «tot el paquet prestacional per poder acompanyar-los amb l’escolarització i la recerca de feina».