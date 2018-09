Coll de Nargó desconvoca les protestes a la C-14

Els veïns de Coll de Nargó no van tallar ahir la C-14 en motiu de protesta, segons havien anunciat. La reivindicació es va anul·lar el divendres, quan els poble va arrencar el compromís a Movistar de solucionar els problemes de telefonia i internet que afecten el municipi des d’abans de l’estiu i que consisteixen tant en interrupcions sense avís del servei, com en deficiències en la velocitat de la transmissió de dades.



El poble donarà ara un marge de temps a l’operadora per a què faci efectiu el compromís adquirit recentment amb la Generalitat, el qual passa per presentar «en els propers dies» un projecte per donar una solució «definitiva» a la problemàtica actual, segons va explicar l’alcalde de la població, Martí Riera. L’anunci d’aturar les mobilitzacions va coincidir amb l’annexió del municipi a l’acció reivindicativa de diversos pobles del Pirineu de tocar les campanes a morts per alertar de la necessitat que hi ha al territori de més inversions en les infraestructures.



Els veïns i empresaris de Coll de Nargó van prendre la decisió de desconvocar els talls a la carretera dels diumenges el passat divendres. Riera va considerar que el compromís adquirit per la companyia amb la Generalitat és «decisiu». Concretament, l’operadora té previst fer arribar el 4G a la població i substituir els equips que serveixen per a la transmissió de dades, a més d’implementar sistemes alternatius que garanteixin que l’estació des d’on es distribueixen no es veu afectada pels talls de subministrament elèctric que s’hi puguin produir. De fet, la darrera incidència que va aturar el servei durant dos dies es va produir per aquest motiu.



L’alcalde també va assenyalar la necessitat de dotar de més recursos l’Alt Pirineu per garantir els serveis bàsics i la continuïtat del seus pobles. Un dels objectius principals són les millores a la xarxa viària, la majoria de caràcter municipal.