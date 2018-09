Victòria per emmarcar (76-94)

El MoraBanc Andorra va escriure ahir, de nou, un altre capítol llegendari en la seva història al vèncer per 76 a 94 a l’FC Barcelona Lassa de Svetislav Pesic. D’aquesta manera, per primera vegada, els tricolor, es van endur, per fi, la Lliga Catalana ACB. Un títol que, a més de donar motivació a l’equip, dona un missatge: El MoraBanc vol seguir creixent. L’equip del Principat va dominar al Barça amb un autèntic festival de triples des del primer segon per convertir-se en llegenda.El MoraBanc va començar amb un primer temps que permetia somiar, fent un exercici de defensa i pressió i començant amb un avantatge de 0 a 10.

Al principi, ja es van veure dos equips molt diferents a la pista, on els d’Ibon Navarro van començar amb un triple excel·lent, donant ritme al joc i fent circular còmodament la pilota. Per altra banda, el Barça estava molt desencertat i ho fallava tot. El primer punt blaugrana va arribar passats els quatre primers minuts, una situació que era dramàtica. En aquest moment, l’entrenador blaugrana, Svetislav Pesic, demanava espavilar als seus jugadors i aconseguir una certa recuperació. Però allà es trobava Moussa Diagne, que volia donar una lliçó al seu exequip, liderant aquest primer quart contra un Barça nerviós, que aconseguia recuperar-se i posar algunes dificultats als andorrans amb genialitats individuals. Però només va ser un petit contratemps. Al final del quart, el resultat era de 15 a 21. Era l’oportunitat d’aconseguir, per fi, el desitjat títol. Sobretot després de la dolorosa derrota que l’equip va patir a la final el maig passat.

En el segon quart, el Barça va sortir a recuperar-se però es va seguir topant amb la capacitat anotadora tricolor. El MoraBanc estava fent una exhibició de punts i el nivell d’encert era genial, fins a aconseguir un avantatge de 14 de punts de diferència. No obstant això, en els darrers minuts, el Barça es recuperava i intentava retallar les distàncies però es veia superat per un rival que en tot moment confiava en aconseguir el títol i fer història. De nou. Al final el resultat era de 33 a 46, un avantatge que permetia somiar en el millor escenari. Però quedaven encara 20 minuts de joc.

Un Barça desaparegut

La segona meitat va començar amb un gran triple de Reggie Upshaw per seguir en la dinàmica del matx. Després Walker feia un altre triple i el resultat ja se n’anava a 38 a 54. I així, tot el partit. El MoraBanc seguia mantenint el seu alt nivell anotador i la diferència en punts exteriors era de 6 a 34. Una xifra escandalosa pels teòricament favorits, que van oferir una mala imatge i es van veure superats tota l’estona. El Barça no podia entrar al partit i Jelínek aconseguir quan faltaven tres minuts pel final del tercer quart un dolorós avantatge de 20 punts. Abans del darrer quart, el resultat era de 51 a 72.

En el darrer temps, el Barça Lassa ja no va poder fer res. De fet, mai va poder fer res. Quan els blaugranes feien l’intent d’apropar-se, un altre triple arribava per part dels andorrans. L’única opció era maquillar el resultat, però Shurna aconseguia quatre triples consecutius i Michele Vitali, MVP del partit, feia un paper perfecte. Al final, el resultat va ser de 76 a 94. Per tant, aquesta temporada es pot somiar. Tot i que s’ha de ser caut.

«És molt difícil valorar el partit»

Ibon Navarro es va mostrar satisfet durant la roda de premsa posterior al partit però no va voler fer cap celebració tot i cosir al Barça Lassa a triples: «Vam començar perdent contra el Manresa i cal recordar que estem a la pretemporada, per tant, el resultat no vol dir res». En aquest sentit, l’entrenador tricolor també va voler recordar que «aquestes coses passen» i que «hi ha dies en què no en fiques cap i d’altres en què entra tot, com avui». Així mateix, va remarcar que el que va passar ahir a la final de la Lliga Catalana ACB «no és normal» i que en aquesta època «mai saps si l’altre equip ha fet una setmana molt dura o no». Per tant «és molt difícil fer una bona valoració del partit», concloïa el tècnic.