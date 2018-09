La importació de carburants augmenta a l'agost un 5,5%

La importació de carburants continua a l'alça, segons les dades que ha facilitat aquest dilluns el departament d'Estadística del Govern. Així, durant el mes d'agost ha estat de 17,08 milions de litres. Això representa una variació positiva respecte al mateix mes de l’any anterior del 5,5%. Aquest mes d'agost, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, tant el fuel domèstic, com la gasolina sense plom i el gasoil de locomoció, presenten variacions positives del 14,3%, 0,6% i 3,1%, respectivament.

Per El Periòdic

