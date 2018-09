Lleuger increment d'alumnes a l'escola andorrana

El curs escolar 2018-2019 ha arrencat aquest dilluns als diferents centres escolars del país amb unes xifres similars a les de l’any passat. Això suposa que el volum d’estudiants se situï al voltant dels 11.000, 4.392 dels quals estudiaran al sistema educatiu andorrà. Precisament, tal com ha explicat la directora del departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana, Ester Vilarrubla, aquest sistema ha experimentat un petit increment d’un centenar d’alumnes, la qual cosa satisfà els responsables, que ho atribueixen a “molts factors” com l’increment de la població o que sigui “una opció força escollida per les famílies”. Una de les principals novetats d’aquest curs serà la implantació del Permsea a segon cicle de primera ensenyança i també al segon curs de batxillerat. Això farà que hi hagi “la primera promoció que sortirà ja amb totes les novetats que representa el Permsea”, com la nova prova de batxillerat. Pel que fa a les obres en els centres escolars, la més important és la que s’ha iniciat aquest estiu a l’escola andorrana de Santa Coloma, que es duran a terme al llarg del curs i que es tracta d’una obra “llarga però que l’edifici es mereixia” i a la qual s’estan destinant molt “temps i diners”. En l’inici del curs escolar, el director de l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria, Isaac Benchluch, ha manifestat que el “principal repte” serà la implementació del Permsea a segon cicle.