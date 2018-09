Conferència sobre la remodelació de Casa Vicens

El projecte ha estat finalista dels premis de construcció de Catalunya del 2018 i del 60è premi FAD 2018. Segons el jurat del premi FAD, “els arquitectes han plantejat una rehabilitació integral i molt acurada d’aquesta primera obra de Gaudí”. Recentment la revista Time ha inclòs Casa Vicens en la seva prestigiosa llista ‘World’s Greatest Places 2018’, que inclou 34 llocs recomanats per visitar a tot el món. L’entrada és lliure però cal fer reserva prèvia.

La restauració de Casa Vicens serà la protagonista el dijous 13 de setembre d’una xerrada que han organitzat el Col·legi Oficial d’Arquitectes i MoraBanc. La conferència, que tractarà sobre la lectura, restauració, rehabilitació i integració arquitectònica de Casa Vicens, la primera casa d’Antoni Gaudí, serà a les 19 hores a la sala d’actes de MoraBanc. L’acte anirà a càrrec de la directora institucional del museu, Mercedes Mora, i de l’arquitecte de la firma DAW, David Garcia, responsable del projecte, juntament amb Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres, del despatx Martínez Lapeña-Torres Arquitectos. Casa Vicens (1883-1885) és la primera casa de Gaudí i la seva primera obra rellevant, i va obrir les seves portes al públic el 13 de novembre per posar a l’abast del visitant una peça clau de la trajectòria artística de l’arquitecte modernista. Aquesta obra va marcar el punt de partida dels treballs de Gaudí i és una joia arquitectònica declarada Patrimoni Mundial per la Unesco el 2005. La transformació de la Casa Vicens en museu ha estat un projecte arquitectònic ambiciós després que MoraBanc adquirís l’edifici el 2014.

Per El Periòdic

