Més hores de carril reversible contra les cues

El carril central reversible de la CG1 estarà disponible durant més hores els divendres i diumenges al vespre a partir de l’1 de desembre i fins al 4 de maig. Així ho va anunciar el Govern en el marc de la resposta donada a una pregunta formulada pel conseller general liberal Ferran Costa. En aquest sentit s’explica que des del febrer del 2017 i a demanda de la Policia es va decidir tancar a la circulació el carril central entre la rotonda d’Aixovall i la rotonda del Km0 cada dia de la setmana entre les 22.00 hores i les 7.00 hores de l’endemà. El motiu? La constatació que molts vehicles aprofitaven les hores de menys trànsit per circular a una velocitat elevada. Així, tenint en compte que «en general» el nombre de vehicles no és elevat i que la intensitat del tràfic no justificava disposar de dos carrils en cap dels dos sentits de circulació, es va restringir el pas.



Amb tot, i en relació a la pregunta del conseller que apuntava els motius perquè no s’obria el carril els diumenges a la nit, coincidint amb el retorn de molts residents al país, des de l’Executiu s’explica que des de l’1 de juliol, «atesa la densitat del trànsit dels diumenges a la nit» es va acordar amb la policia modificar l’horari. Així, el tancament es va retardar a les 24.00 hores (dues hores més tard) per ampliar la capacitat de la via. Amb tot, la resta de la setmana es va mantenir el tancament a les 22.00 hores.

Temporada d’hivern

A més, en la resposta també es dona a conèixer que també s’ha acordat canviar l’horari del carril central durant la temporada d’hivern. D’aquesta manera, de l’1 de desembre fins al 4 de maig els divendres i diumenges els vehicles que entrin al país podran utilitzar el carril central fins a la mitjanit. A partir de les 24.00 hores i fins a les 7.00 de l’endemà, però es tornarà a tancar i entre setmana es mantindrà l’horari actual.



Des del Govern s’explica que s’ha constatat que el tancament del carril ha contribuït a fer disminuir la velocitat dels vehicles que hi circulen i s’ha aconseguit una circulació «més ordenada i segura». El límit de velocitat del tram se situa entre els 50 i els 70 quilòmetres per hora.