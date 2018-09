Nou recurs al Govern contra un edicte per cobrir places de docents

Un professor ha interposat un nou recurs administratiu al Govern contra un edicte per cobrir places que es va obrir el curs passat. A l’entendre del docent recorrent, el procés de selecció per assolir les places no es va fer degudament. Segons va informar ahir a aquest rotatiu el ministre d’Educació, i a falta de saber l’opinió definitiva del gabinet jurídic que està estudiant el cas, el més probable és que la resposta de l’Executiu sigui negativa, el que podria portar al professor afectat a portar el cas a la Batllia.

El nou recurs administratiu arriba després que el Tribunal Superior donés la raó a un professor que també va impugnar un procés de selecció. En aquest cas, es tracta d’un concurs que l’Executiu va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals. Un dels professors que va ser descartat del procés va portar el cas a la justícia en entendre que s’havia comès una irregularitat relacionada amb el comitè de selecció. La sentència de Tribunal Superior que deixava sense efecte el concurs va generar molt de neguit entre els docents ja que, a efectes pràctics, la decisió judicial els pot deixar sense la plaça de funcionari que van guanyar. Per intentar evitar aquest desenllaç, el Govern va recórrer la sentència al Constitucional, que encara no ha donat resposta al procés.

Tranquil·litat

Malgrat la casualitat d’aquest procés obert, el responsable d’Educació va considerar ahir que són qüestions independents i que «tinc la tranquil·litat absoluta que els processos s’han fet correctament». En tot cas, i per donar també veu a les persones que van guanyar l’edicte, el ministre va explicar que s’ha informat als docents que van obtenir la plaça perquè puguin donar la seva versió dels fets. Aquest, de fet, va ser un dels punts que el Govern va argumentar en el seu recurs al Superior, ja que entenia que s’havien d’escoltar a les dues parts, és a dir, no només la persona recorrent, sinó també els qui havien obtingut la plaça.

Des del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia va indicar desconèixer si la primera sentència ha pogut influir en el fet que altres docents presentin un recurs si no veuen correcte el procés de selecció. Amb tot, va admetre que «és probable que ara la gent es miri amb més deteniment els plecs de bases». Des del sindicat es va reiterar que donaran suport als docents que ho necessitin en cas que la queixa arribi a la justícia.

Pel que fa a la sentència que estan esperant del Constitucional, Garcia confia que la resposta del tribuna «minimitzi els efectes» de l’anul·lació del concurs del 2016. En aquest sentit, desitja que es pugui resoldre repetint només la part del procés impugnada, de manera que s’hi puguin presentar els mateixos i no tothom. Segons va afirmar, des del Govern esperen que aquest mes de setembre el Constitucional doni una resposta, però el secretari judicial situa la data a finals d’any.

Una trentena de places noves a principis d’any

En la línia de reduir el percentatge d’eventuals del cos d’Educació, el ministre va informar que de cara a principis d’any s’obriran una trentena de places noves. A través d’una major ponderació, es donarà prioritat als eventuals que portin anys en aquesta situació contractual i els que tinguin una avaluació més alta dels seus superiors. Segons el ministeri, cada any s’intenta donar resposta a una tipologia de llocs de treball diferent. Així, enguany es preveu que s’obrin places en llocs directius i tècnics pedagògics, malgrat que no es descarta que també hi hagi alguna plaça de docent. L’objectiu és reduir el 23% d’eventuals actuals a un 15%.