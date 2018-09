Sanchis defensa a la Seu la feina dels empleats de TV3

El director de TV3, Vicent Sanchis, va defensar dissabte a la Seu d’Urgell «la bona feina dels professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)», davant les acusacions de parcialitat i manipulació fetes divendres passat pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, en el programa Els Matins. Sanchis rebutja «el frontisme» i considera «lamentable» que es facin declaracions sobre la televisió pública catalana que l’estigmatitzin.



En aquest sentit, el director del mitjà va instar a no canviar la manera de fer dels periodistes de TV3 i aconsella a Rivera que utilitzi la Comissió de Control Parlamentària de la CCMA si vol fiscalitzar TV3, però que no ataqui els treballadors. «Són declaracions amb una gran manca de responsabilitat, rigor i respecte», va assegurar, segon RadioSeu.

Xerrada

Sanchis va participar en una xerrada organitzada per l’ANC Alt Urgell sobre l’afectació a TV3 de l’aplicació de l’article 155. El periodista valencià va remarcar durant la conferència el fet que la televisió catalana no va viure la intervenció de forma directa. Malgrat tot, va recordar que un cop es van convocar eleccions, «es van haver d’acceptar criteris de la Junta Electoral esbiaixats». Així mateix, Sanchis va voler deixar constància del moment «crític» que va suportar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals quan el Ministeri d’Hisenda va reclamar 20 milions d’euros en canviar els criteris sobre el pagament de l’IVA per part de d’entitats públiques. «Ha estat un temps convuls políticament però nosaltres hem tirat endavant», va indicar. Sanchis també és conscient que «no són moments d’un gran entusiasme per als mitjans convencionals». Va especificar que «hi ha més oferta, noves plataformes i xarxes socials que obren nous reptes» i perquè el model de TV3 continuï essent d’èxit, cal afrontar «no només problemes externs, sinó també la manca de recursos».