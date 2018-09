Mobilitat voluntària entre els tres sistemes

El responsable de la cartera d’Educació va exposar ahir que la idea d’incorporar mobilitat entre els docents dels diferents sistemes serà «voluntària». La idea és «buscar noves experiències i aprendre dels altres sistemes i de les seves metodologies educatives».Un fet que podria donar un plus a la carrera professional dels docents i donaria «un valor afegit» a la docència. Segons va detallar el ministre, les estades no seran mai obligades i podran ser breus, fins i tot inferiors a un curs escolar. El docent que opti per moure’s recuperarà la seva plaça original un cop s’acabi el període de formació pactat.

La proposta s’ha començat a parlar ja amb els responsables del sistema espanyol i francès però encara no s’ha tancat res. A parer del titular d’Educació, «tenim una característica molt bona que és la possibilitat de matricular els nostres infants en tres sistemes diferents, però sovint sembla que treballin de manera independent». «Una pena», va considerar el demòcrata per la «riquesa pedagògica» que se’n pot treure.