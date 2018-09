«L’obligació moral» d’Andorra d’alçar la veu

Informar, sensibilitzar i conscienciar la població sobre la situació de les persones migrants i en cerca de refugi al món. Així de senzill i així de complicat. Després de l’èxit de les I Jornades solidàries amb les persones refugiades de l’any passat, l’associació Obrim-los, Obrim-les (ahir a la tarda es van convertir en associació després d’un any com a col·lectiu) ha decidit repetir l’experiència per recaptar fons per a les ONG que treballen sobre el terreny. Serà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a la plaça de les Fontetes, al teatre de les Fontetes i a la Biblioteca de la Massana, on es crearà un espai de reflexió i coneixement per abordar les causes de les migracions i els desplaçaments forçats. A més de les converses crítiques i obertes al públic, s’organitzaran altres activitats, com una classe de ioga, un dinar popular, un cinefòrum o jocs infantils. Des d’Obrim-los, Obrim-les, asseguren que «ara més que mai, amb la imminent arribada de persones refugiades al nostre país, volem treballar conjuntament per servir d’exemple a Europa i al món». La seva secretària, Èlia Riba, va més enllà i recorda que «Andorra sempre ha estat un país plural fet de migrants i els residents tenen l’oportunitat d’alçar la seva veu» vers la criminalització internacional de la migració.



Beneficiaris de confiança

Amb la voluntat de cobrir les mancances dels Estats i l’abandonament de les grans ONG, la catalana Proactiva Open Arms, l’italiana Medici Per I Diritti Umani i l’associació de la ciutat autònoma de Ceuta Elín, treballen en diferents punts del sud d’Europa «en projectes molt concrets i transparents». Les primeres jornades van recaptar fins a 2.000 euros i enguany esperen superar la xifra per donar-ne una part al Sindicat de Manters de Barcelona i amb l’altre «comprar el material que les ONG ens diuen que els fan falta. No donem la recaptació econòmica, sinó que cobrir les necessitats reals», aclareix l’Èlia.



Malgrat que l’actualitat se centra en les persones que es juguen la vida al Mediterrani, des de l’associació recorden que acollir és una «obligació moral» global i que hi ha persones a la cerca d’una vida millor arreu del món.