La tornada a l’escola no és igual per a tots

Amb crits, moltes abraçades i alguna llàgrima. Així es van retrobar ahir la majoria de nens i nenes que, després de les llargues vacances d’estiu, tornaven a les aules. Concretament, a l’escola de primera ensenyança de Sant Julià de Lòria, 320 alumes (entre maternal i primària) esperaven l’obertura de les portes per iniciar una corredissa fins a l’entrada principal i comprovar a les llistes de classes si anaven amb els mateixos amics i amigues que el curs passat.

La Júlia ja hi era amb la seva mare quan va veure venir la Maria i ràpidament va anar cap a ella per dir-li que podrien asseure’s, un any més, juntes. Les dues, de vuit anys, han gaudit d’un estiu de platja però diuen que tenien moltes ganes de tornar. I els pares també ho desitjaven. «Quasi tres mesos de vacances són molts. A l’agost, que és quan nosaltres també tenim vacances i podem marxar fora és genial, però el mes de juliol s’ha fet molt llarg i crec que ella també s’ha acabat avorrint de no fer res», va dir el pare de la Maria, mentre ella ho corroborava i assegurava que té moltes ganes de tornar a fer deures i jugar a bàsquet a les tardes. L’Adrià, de set anys, i que estava «molt nerviós», també volia tornar, però va matisar que només per veure els amics i jugar al pati.



A la part de maternal, la tornada a l’escola sempre és una mica més complicada i els nervis els tenen més els pares que els alumnes, sobretot si en comptes de tornar els porten per primera vegada. Aquest serà el primer any que l’Elisa deixarà la seva filla a càrrec d’algú i encara no s’ha fet a la idea. Tampoc s’havia fet a la idea un dels nens de la classe dels Girasols que plorava desconsolat en braços d’una de les educadores mentre els seus companys jugaven, tot i que de ben segur se n’oblidarà aviat.

Canvi de metodologia

Qui també esperava amb candeletes la jornada d’ahir era el director de l’escola, Isaac Benchluch, que assegurava que després de dies de feina prèvia, «avui té sentit ser a l’aula». Com a nou repte escolar, i malgrat la seva «consolidació demostrada», es va marcar la implementació amb èxit del Permsea a segon cicle, tot recordant que es tracta d’un «canvi metodològic, no de filosofia».



La directora de l’escola andorrana, Ester Vilarrubla, va assegurar que, quant a xifres, el de Sant Julià de Lòria és el centre del sistema andorrà més estable del país.