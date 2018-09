L’ANC de l’Alt Urgell acull els residents independentistes

Mig miler de residents a Andorra seran presents avui a la mobilització de l’Onze de Setembre, la Diada per la República ,organitzada per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a l’avinguda Diagonal de Barcelona. La majoria dels assistents acudiran pel seu compte, però una trentena ho faran amb els autobusos que ha disposat l’ANC de l’Alt Urgell, ja que l’entitat independentista a Andorra manté la inactivitat des del passat mes de març.

«Molts residents venen als actes i mobilitzacions a La Seu d’Urgell. Som molt actius a les xarxes socials i són participatius. Tothom que ho vulgui ens pots contactar. Tots hi sumem», explica la coordinadora territorial de l’organització, Maria Mas, que afirma que fa mesos que no sap res de l’Assemblea del Principat. L’ANC d’Andorra va emetre un comunicat on es va mostrar «traïda» pel moviment independentista per «no complir les promeses de proclamació ferma d’una república» i va cessar l’activitat el 28 de març. Fins ahir la tarda, quan va piular a Twitter que no faria cap acte per la Diada. El coordinador de l’ANC a Andorra, Nil Magrinyà, argumenta que la inactivitat rau en què la junta actual no pot dedicar-li el temps necessari i, per això, té en ment la convocatòria d’eleccions.

Viatge amb lloc privilegiat

La trentena de residents que viatgen a Barcelona amb l’ANC de l’Alt Urgell ho faran en els set autobusos que ha disposat l’entitat territorial i que, al tancament d’aquesta edició, comptava amb més de 400 persones inscrites, les quals gaudiran d’un lloc privilegiat a la manifestació independentista: ocuparan el tram 0, el que encapçalarà la mobilització, juntament amb els participants de La Cerdanya, autoritats, convidats i persones amb capacitats diverses.

Per poder participar amb l’entitat urgellenca i al tram de la comarca, però, els residents han hagut de deixar de costat les seves dades andorranes i inscriure’s-hi facilitant-ne de catalanes. Els residents que acudeixin pel seu compte ocuparan el tram 28, destinat a la Catalunya exterior.

El CDR Andorra no es mobilitza

El Comité de Defensa de la República a Andorra no farà cap mobilització durant el dia d’avui. En canvi, preveu accions l’1 d’octubre per recordar el primer aniversari del referèndum sobre la independència de Catalunya. Des de la seva formació, al març, l’organització al Principat s’ha mobilitzat pacíficament, sense tallar cap carretera del país, fet que caracteritza a la resta de CDR. La major manifestació feta va reunir 30 persones davant l’ambaixada espanyola per protestar contra l’empresonament de polítics catalans.