L’ocupació hotelera punxa pel pont de la Diada de Catalunya

Es preveia una ocupació mínima del 65%, però el pont de la Diada de Catalunya no ha sigut tant fructífer com s’esperava: l’ocupació hotelera s’ha situat en el 60,5%, segons la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), per sota del 65% aconseguit l’any passat.

La caiguda de les pernoctacions rau en què dissabte els comerços van estar tancats per la Diada de Meritxell i en la durada del pont, assegura la directora de l’UHA, Sarah Jane-Giménez: «Les reserves minven quants més dies festius hi ha, ja que incrementen les despeses del turistes», diu, en referència a que el pont de l’any passat va durar tres dies i aquest ha durat quatre.

La xifra positiva l’aconsegueixen les parròquies centrals, que han arribat al 80% de reserves hoteleres.

Esperança en La Vuelta

Jane-Giménez també creu que es d’hora per treure conclusions sobre el descens continuat del nivell d’ocupació dels mesos d’estiu i espera que l’arribada de La Vuelta Espanya aquest cap de setmana a Andorra reactivi l’allotjament turístic.