El nou ambaixador espanyol a Andorra i exalcalde de Lleida, Àngel Ros, ha lamentat el canvi de tarannà que, els darrers anys, ha agafat la diada de l'11 de setembre. Al seu parer, s'ha perdut "l'esperit d'unitat que havia tingut tradicionalment", motiu pel qual ha fet una crida a recuperar-la. Es tracta d'una diada nacional que ha de ser "per a tots sense cap tipus d'exclusió" i, en aquest sentit, li preocupen "determinats plantejaments que considero que no són unitaris" com ho haurien de ser un 11 de setembre, ha opinat.

Ros ha considerat que pot haver-hi un component reivindicatiu l'11 de setembre, però que ha d'anar d'acord amb el component festiu i que ha de ser "comú a tots, a una immensa majoria dels ciutadans". Amb tot, ha desitjat que sigui una "gran diada" i una "festa de la convivència" com ho ha estat tradicionalment. Pel que fa a les relacions entre Espanya i Andorra, després que ja porti unes setmanes exercint com a ambaixador, l'ha definit com a "excel·lent". De fet, ha afegit que "només tinc respecte i admiració pel funcionament d'Andorra", pel que a la seva projecció internacional i també fent referència a la singular figura de coprincipat amb la que compta. "És un país que ha estat capaç de mantenir la seva identitat i adaptar-la a aquest segle", ha opinat.

En un altre ordre de coses, l'ambaixador ha tornat a assegurar que, pel que fa a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, tant el tema del GPS per a vols en condicions meteorològiques adverses com l'autorització per rebre vols de fora de l'espai Schengen estan ben "encarats" i "és raonable pensar que, en els primers mesos del 2019" es puguin anunciar avanços al respecte.

Finalment, Ros, que va fer aquestes manifestacions durant el Dia de Meritxell, va "condemnar" la crema de fotografies del copríncep episcopal.