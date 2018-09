El nou curs a la Llacuna espera superar el nombre d'alumnes

Tret de sortida del nou curs a les escoles artístiques del Centre cultural la Llacuna. Amb algunes matriculacions encara per tancar, tot apunta que un any més es tornaran a superar el nombre d'alumnes participants. L'any passat el centre va assolir prop de 650 inscrits (351 a l’Institut de Música, 219 a l’Escola d’Art i 78 a l’Aula de Teatre i Dansa) i, segons ha exposat el cònsol menor i conseller de Cultura d'Andorra la Vella, Marc Pons, la idea és mantenir aquesta xifra o fins i tot augmentar-la. El cònsol assegura que això “demostra que l’oferta d’activitats artístiques compleix amb les expectatives dels nostres alumnes”. Ho ha explicat durant la presentació del nou curs escolar, on ha volgut ressaltar el caràcter nacional de l'escola, malgrat que estigui circumscrita a la capital.



Les tres escoles mantenen la mateixa línia formativa que els anys anteriors tot i que incorporen algunes novetats. Pel que fa a l'Institut de música, el cap de l'escola, David Sanz, ha explicat que s'han augmentat els horaris lectius en els graus mitjos, destinats als joves entre els 12 i els 18 anys. A més, durant el curs s’oferiran nou tallers monogràfics a més dels graus elementals que ja s'oferien. Sanz ha assenyalat que l’elevat volum d’inscrits al nou curs “ens consolida com el centre musical de referència del país”.



En el cas de l'Escola d'art s'han incorporats nous cursos i tallers, com un monogràfic que s'impartirà a partir del gener per aprendre a dibuixar un còmic o la repetició del modelatge de fang que el curs passat va tenir una bona acollida. També estrena un curs on es tracten diferents àmbits de les arts plàstiques adreçat a joves de 13 a 17 anys, i un monogràfic específic de fotografia per poder cobrir l’elevada demanda que habitualment té el taller. Segons ha destacat el cap de l'escola, Pep Aguareles, properament s’habilitarà un bloc a la pàgina web del comu on es podran mostrar els projectes que es realitzen a tothom.



Finalment, l'Aula de teatre i dansa proposarà una formació relacionada amb el teatre d'objectes, per potenciar la sensibilitat artística i on els alumnes hauran de passar pels diferents processos de creació de l’objecte, la dramatúrgia i la manipulació de l’objecte durant la representació. A més, el centre seguirà oferint set cursos de dansa i cinc de teatre des dels 4 anys fins a edat adulta.