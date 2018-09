El director del Centre de Política Tributària i Administració de l’OCDE, Pascal Saint-Amans, ha destacat durant la seva visita d’aquest dimarts a Andorra que el Principat “ha evolucionat de manera molt important en el curs dels darrers anys” i que ja no representa cap "preocupació" per a l’OCDE, ja que ara com ara es considera un estat “que respecta les normes internacionals”. D’aquesta manera ha reconegut els esforços fets durant aquests darrers anys per complir amb la legislació internacional i ha remarcat que aquesta evolució pot impulsar l’economia del país, ajudant de manera especial el sector financer. De la seva banda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha remarcat que li feia “plaer que se’ns hagi dit que des de fa mesos Andorra no està en l’agenda, no està en el radar” de l’OCDE. Cinca ha recordat que “una mostra de normalitat” és que aquesta mateixa setmana ja s’està duent a terme el primer intercanvi de dades fiscals i en aquest sentit Saint-Amans ha concretat que si el país ha de fer petits ajustaments serien, per exemple, per garantir que els bancs recullen de la manera adequada aquestes dades. A nivell legislatiu, però, ha afirmat que els grans canvis ja estan fets.