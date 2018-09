Acord per estalviar despeses i millorar el servei

Aquest curs 2018-2019 ha començat amb novetats per als usuaris de la Capsa, espais de creació, i de l'Escola de música de les Valls del Nord. Fins ara les activitats es feien per duplicat, és a dir, tant a la localitat de la Massana com a la d'Ordino. Però a partir d'aquest setembre totes les de l'Escola de música passen a fer-se a la Massana, a l'edifici del comú, i les de la Capsa a Ordino, al nou edifici sociocultural l'Estudi, en marxa des d'aquest dilluns. Així ho plasmen els dos convenis que han signat aquest dimarts al migdia els dos cònsols majors, Josep Àngel Mortés i David Baró. L'objectiu és estalviar costos, però també "oferir un millor servei als ususaris", han defensat els dos mandataris comunals.

Fa set anys que Ordino i la Massana ofereixen aquest servei mancomunat i la signatura dels convenis suposa "un pas més endavant", ha remarcat Baró. Es passa de quatre ubicacions físiques a dues, en unes instal·lacions que en tots dos casos s'han renovat. En el cas de l'Escola de música, s'ha insonoritzat i s'han fet més sales. Així mateix, i gràcies precisament als convenis signats, han rebut nou material, provinent de l'Escola de música que fins el curs passat hi havia a Ordino. I a l'inrevés: la Massana ha donat material a Ordino, com un torn de ceràmica, per a la Capsa.

Amb aquesta unificació d'emplaçaments cada comú estalviarà uns 9.000 euros l'any, ha informat Baró. Segons consta als convenis, les despeses es repartiran al 50% entre corporacions, mentre que cada comú farà inversions a la seva instal·lació (la Massana a l'Escola de música, i Ordino a la Capsa).

Els cònsols han reconegut que han rebut alguna queixa per part de famílies amb motiu dels canvis. Mortés, amb tot, ha recordat que entre Ordino i la Massana només hi ha "dos quilòmetres, estem parlant de cinc minuts", i que els beneficis són molt superiors a aquest fet. A més, segons han confirmat les directores de tots dos serveis, les inscripcions estan en xifres similars a l'any passat. Fins i tot es confia incrementar-les, ha afegit Mortés.