La Cambra de Comerç demana un canvi en la tipificació del delicte fiscal i que hi hagi penes diferents pels qui el cometin per error i els que ho facin de manera intencionada. El seu president, Miquel Armengol, ha dit que "és necessari un procediment que garanteixi fermament els drets del contribuent amb la presumpció d'innocència, el dret a la no autoincriminació, o dret a la prova i a conèixer en tot moment quina és la situació personal". El cap de Govern, Toni Martí, ha afirmat, per la seva banda, que "tot i la feina que s'ha fet en aquest àmbit no hi ha res que no es pugui tornar a revisar".

L'entitat ha presentat aquest dimarts el seu informe econòmic 2017 en el qual es fa esment a la necessitat de disposar de dades més específiques sobre els beneficis de l'acord d'associació amb la Unió Europea i sobre el seu impacte positiu en l'economia. Així mateix, Armengol ha explicat que "voldríem conèixer els estudis sobre el finançament que requerirà el pressupost del Govern per fer-se càrrec dels augments de personal tècnic qualificat que comportarà l'associació, i també les projeccions fiscals que s'han previst". El president de la Cambra creu que "cal ser prudents i no precipitar-nos; una economia tan petita com la nostra és molt vulnerable en xocs econòmics externs".

L'informe recull la recuperació de l'economia andorrana tret del comerç que, per a Armengol, "està entrant en una situació de risc". Els principals factors que l'afecten són el canvi de comportament del consumidor, el fet que bona part del personal no parli en català, l'augment del comerç electrònic, la globalització de les marques i el diferencial de preus amb els països veïns. Des de la Cambra s'estan duent a terme diverses accions per ajudar a impulsar la competitivitat del comerç com ara el pla estratègic del turisme de compres. Armengol ha indicat que "el projecte de definició de la marca Andorra, sota el lideratge de la Confederació Empresarial Andorra (CEA), pot ser el model a seguir. La marca ha d'afavorir el coneixement d'Andorra a l'estranger i generar simpaties cap al nostre país".

Una altra de les prioritats de la Cambra és el desenvolupament de les infraestructures de transport i, en especial, l'aeroport i la connexió a Europa per tren. L'entitat ha encarregat un estudi per conèixer la viabilitat d'un aeroport al país, tot i que Toni Martí ha reiterat durant l'acte que l'opció és el d'Andorra-la Seu d'Urgell. Malgrat això, Armengol ha destacat que "les primeres impressions que ens arriben dels tècnics que fan l'estudi ens permet ser optimistes. Un cop disposem de les conclusions farem una presentació pública dels resultats amb els detalls del projecte".