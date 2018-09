Espot discrepa del raonador i recorda que el Govern disposa de 17 habitatges socials

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha dit aquest dimarts que el Govern diposa de disset habitatges socials, sortint, d'aquesta manera, al pas de les afirmacions fetes dilluns pel raonador del ciutadà, Marc Vila, en el sentit que Andorra era l'únic país d'Occident que no en tenia. Espot ha afegit que el Govern està fent negociacions per ampliar la xifra, que podrà ser de 52 amb el conveni firmat amb la Fundació Aristot Mora i amb la CASS per l'edifici Solà d'Enclar.

Espot ha explicat que està d'acord amb Marc Vila en la necessitat de tenir pisos socials i d'ampliar el parc "però discrepo quan va assegurar que no en tenim". De no tenir-ne a disposar ara mateix de disset és, segons el ministre, "una progressió notable". Els habitatges socials, propietat o arrendats pel Govern, es destinen a víctimes de la violència de gènere, a persones amb discapacitat, a joves que havien estat tutelats o que es volen emancipar o a persones amb situació de precarietat. A més, el ministre s'ha referit també als recursos de titularitat comunal.

Precisament i preguntats per la qüestió, el cònsol de la Massana, David Baró, i el d'Ordino, Josep Àngel Mortés, han recordat que la problemàtica de l'habitatge és competència del Govern. No obstant, han ofert col·laboració per solucionar-la. "Els comuns a nivell competencial no tenim aquesta missió, però això no treu que es poden fer reunions per parlar de quina manera es poden incentivar projectes d'habitatge social", ha dit Baró. Per exemple, ha exposat el cònsol, cedint espais. Amb tot, ha recordat que les modificacions a la llei de competències permet que, si es declara un projecte d'interès nacional, els comuns donin espai al Govern sense contraprestacions.

En la mateixa línia s'ha mostrat Mortés. "Ens posem a disposició del Govern per donar la màxima informació possible" sobre quines són les necessitats dels ciutadans. De fet, ha exposat que Ordino té "tots els espais que vulgui" l'executiu per fer pisos socials, però potser és a Escaldes-Engordany i a Andorra la Vella on hi ha més problemàtica, ha afegit. A més, ha recordat que Ordino ja ofereix pisos socials, però en aquest cas per a persones necessitades. El que demana el raonador, ha clarificat, "són pisos socials amb lloguers accessibles per a tothom". La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha recordat que la capital ja té cobert el tema dels pisos socials amb Jovial, per a gent jove i amb el Calones per a gent gran i s'ha expressat en la mateixa línia que els seus homòlegs d'Ordino i de la Massana en el sentit de col·laborar amb el Govern.