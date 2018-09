Comença la brama dels 3.000 cérvols del Pirineu lleidatà

La brama dels aproximadament 3.000 cérvols que habiten al Pirineu lleidatà ha començat aquesta setmana, una activitat que es podrà seguir des d’alguns punts habilitats per als visitants que vulguin comprovar com els mascles d’aquesta espècie bramen per intentar atraure les femelles.

Entre mitjans de setembre i mitjans d’octubre, els cérvols mascles busquen a les femelles i bramen de forma espectacular, especialment a primera i última hora del dia, intentant atreure el màxim nombre de femelles, en un espectacle natural que es repeteix cada any.

L’any passat, la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu van iniciar un projecte que ja havia experimentat la Reserva de Boumort amb la creació de punts d’observació de la brama equipats amb tècnics, material òptic i un punt de informació.

Segons la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat, l’objectiu és donar a conèixer la brama del cérvol des de llocs que no siguin especialment sensibles a l’espècie, potenciar el coneixement d’aquest fenomen i ordenar una activitat que cada any atrau cada vegada més visitants i començava a generar disfuncions i situacions no desitjades.

Per a aquesta temporada ha habilitat un punt d’informació que no serà permanent a Esterri d’Àneu (Lleida), on facilitaran material divulgatiu i atendran dubtes.

També s’habilitarà a partir del 15 de setembre i fins al 21 d’octubre un punt d’observació equipat a La Bonaigua i Alós d’Isil (Alt Àneu), des d’on es podrà observar i escoltar el fenomen, i un altre no equipats a l’entrada del poble de Gavàs (la Guingueta d’Àneu), on cal portar els teus propis prismàtics.