La formació en el comerç, requisit per al permís laboral

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va mostrar la seva «preocupació» per les dificultats de recuperació que presenta el comerç al detall. En aquest sentit, va enumerar un seguit de factors que considera que afecten la competitivitat. Entre ells, el canvi de comportament dels consumidors, l’augment del comerç electrònic, la globalització, la disminució del diferencial de preu o els espais antiquats que presenten algunes botigues. També va incloure la «falta de professionalitat» en l’atenció al client i va recriminar que «el client no rep en molts casos una atenció i informació que el motivin a comprar» ni se l’atén en català.



Malgrat que va recordar que des de la Cambra es fan formacions per corregir la situació, «les empreses no venen». Per posar-hi solució va apuntar que la formació hauria de ser un requisit obligat. «Que algú vol permís de residència i treball? Cap problema, però ha de seguir aquests passos», va indicar, afegint que al cap de «tres mesos i si ha fet la formació, li renovem el permís, sinó, ho sentim molt però vostè no ens interessa», va concloure. En relació al fet que aquesta situació encara pogués empitjorar més els problemes per trobar personal va manifestar que la solució és «obrir la quota», insistint que «la gent s’ha de formar».