Martí reitera l’aposta per l’aeroport de la Seu

La insistència de la Cambra de Comerç en el projecte de construcció d’un aeroport en territori nacional no s’atura. Ahir, en presència del cap de Govern, es va tornar a deixar clar que és una de les grans apostes, juntament amb la connexió ferroviària, per millorar les infraestructures de transport. Malgrat la petició cara a cara, el líder de l’Executiu no va canviar l’opinió expressada per altres membres del seu gabinet: avui dia l’aposta del Govern és l’aeroport de la Seu d’Urgell.



«L’experiència ens mostra que aquests són projectes delicats, complexos i que sovint no generen consens», va exposar Martí posant com a exemple l’heliport nacional. Si bé va deixar clar que «no es tanca la porta a la possibilitat d’avaluar la construcció d’un aeroport al país», va admetre que encara que la conclusió fos positiva, «trigaríem anys a tenir la infraestructura en funcionament». És per aquest motiu que va afirmar que «el Govern aposta per una infraestructura ja existent, l’aeroport d’Andorra-la Seu. Un projecte que en aquests moments està molt més consolidat i amb menys incògnites, on només falta el GPS i aquesta és una qüestió de poc temps». De fet, la va definir com «l’opció realista».



Miquel Armengol va recordar que s’han encarregat estudis per avaluar la viabilitat de la infraestructura i va assegurar que «les primeres impressions que ens arriben dels tècnics ens permeten ser optimistes». Les conclusions s’exposaran públicament.