Raposeiras acaba 15è a Xeste després de remuntar

Jordi Raposeiras va aconseguir acabar 15è a la cinquena cita del certamen de velocitat de la Copa d’Espanya que es disputava aquest cap de setmana a Xest. El pilot andorrà només va realitzar dos dels tres entrenaments previstos i va haver de sortir de la 28a posició després de tenir otitis i amigdalitis. A la primera cursa de dissabte, el pilot va acabar 23è i va ser 10è del Kawasaki Trophy. El seu estat de salut encara li passava factura. No obstant això, l’endemà va millorar i va remuntar de la 28a posició fins a la 12a, tot i que una errada final el va fer acabar en la 15a.

«He finalitzat el cap de setmana de carreres satisfet, tot i no poder rendir com hagués volgut, ja que els problemes de salut han estat un handicap que he hagut de superar», comentava. «No hem pogut mostrar el nostre potencial, però tot i això hem demostrat que tenim moltes possibilitats d’estar entre els millors del campionat, ens falta alguna millora en la mecànica de la moto, però anem treballant per demostrar que poder arribar a estar al top 10», assegurava.

Amb aquest resultat, va puntuar a les dues competicions i el 20 i 21 d’octubre competirà a Xerès.