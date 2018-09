El davanter Vergara tanca la plantilla de l’Inter d’Escaldes

L’Inter d’Escaldes ja té tancada la seva plantilla, un conjunt que donarà molt a parlar aquesta temporada i que es presenta molt ambiciós. El darrer fitxatge va ser el del davanter colombià Rodrigo Vergara, un jugador amb experiència com a professional i que es vol deixar la pell al camp per assolir els objectius de l’equip. Després de passar un període de prova, el jugador s’incorpora al primer equip amb la seva velocitat i capacitat golejadora.

El jugador va néixer a Cartagena de Indias i compta amb experiència com a jugador professional, després de jugar la temporada 2015 al Boyacá Chicó del seu país i de fitxar el 2017 pel club peruà Universidad César Vallejo.

«Estic molt content, agraït de Déu d’aquesta oportunitat. Espero poder aportar el meu granet de sorra per ajudar a aquest gran club. Ja sabia una mica de l’Inter per la seva serietat, no vaig tenir cap dubte a l’hora de venir», comentava el jugador. «Sóc un davanter molt ràpid, amb un joc aeri molt fort i amb un xut molt potent», afegia.

Amb aquest fitxatge, l’equip ja té la plantilla tancada i el seu proper repte és la Lliga Nacional 2018-2019.