Cap corredor al Campionat del Món d’Escòcia

La Federació Andorrana de Muntanyisme ha anunciat que cap corredor anirà al Campionat del Món de curses de muntanya que es disputa aquest cap de setmana a Escòcia. Aquest fet es deu a la bona posició a la Copa del Món dels germans Casal i de Ferran Teixidó. Per tant, per motius estratègics, la decisió és la de no participar.

«Les matemàtiques són importants a hores d’ara de la temporada, i el fet que sols es tinguin en compte els cinc millors resultats fan possibles moltes combinacions», explicava la FAM en un comunicat. En aquest sentit, Marc i Òscar Casal ocupen el top cinc de les Skyrunner World Series i Ferran Teixidó és líder a la Copa del Món de curses verticals.

Els dos corredors tenen opcions de pujar al podi i de fer història. Ara per ara, tots els esforços se centren en Limone on el 12 d’octubre se celebrarà la darrera cursa vertical i l’endemà, la darrera sky.

Per altra banda, cal assenyalar que aquesta decisió també s’ha pres basant-se en què Òscar Casal ha arribat recentment de competir als Estats Units i que Marc Casal encara s’està recuperant de les lesions que arrossega després de la forta caiguda que va partir fa quasi dos mesos entrenant al Comapedrosa. Així mateix, Teixidó competirà la setmana vinent a Suïssa abans d’afrontar la darrera prova, per tant, també és comprensible la decisió. La vertical de Chando puntua un 50% més i s’adapta al perfil de Teixidó perquè té 2.000 metres de desnivell positiu i arriba a prop dels 3.000 metres.