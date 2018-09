Andorra de rècord

La Lliga de les Nacions és la competició on els més petits es poden fer grans. I precisament Andorra ha demostrat ser l’equip revelació de la competició i és segona del grup A de la lliga D. A més, enllaça cinc partits consecutius sense perdre per primer cop en tota la seva història. Una fita emblemàtica que es va aconseguir després que Jordi Aláez aconseguís anotar el gol de l’empat contra Kazakhstan dilluns. Per si no n’hi hagués prou, només sis seleccions europees estan invictes aquest 2018 i Andorra és una d’elles, juntament amb Espanya, Macedònia, Romania, Ucraïna i Kosovo. Andorra va guanyar a Liechtenstein i va empatar contra Cap Verd, Emirats Àrabs Units, Letònia i dilluns, contra Kazakhstan.

Faltes de respecte

Tot i aquestes xifres, molts cops, Andorra ha hagut de viure algunes situacions de desprestigi per part de la premsa dels seus rivals. De fet, en el passat partit contra Letònia, la premsa del país va demanar al seleccionador de Letònia Mixu Paatelainen si «demanaria perdó pel resultat» i si «havia vist les estadístiques de la selecció andorrana». Per altra banda, en el darrer partit contra Kazakhstan, un periodista del país asiàtic va demanar a Ildefons Lima «si els jugadors havien treballat abans del partit». Una pregunta fora de lloc que va fer enfadar al capità.

Per altra banda, la premsa visitant també va considerar que el resultat és «per enfadar-se, decebedor i dolorós» tot i que van reconèixer la labor defensiva de la selecció, que «el petit estadi, el Nacional, va tenir una sorprenent acústica» i «que els tambors andorrans van tenir un efecte sorprenent».

En aquest sentit, Lima va remarcar que «en aquesta vida una de les coses més importants és el respecte als altres, i darrerament a les seleccions els falta això cap Andorra i al camp ho acaben pagant». «Nosaltres treballem com a professionals encara que no guanyem milions d’euros, té molt valor el què estem fent», destacava.

Pel que fa al rècord va reconèixer que «és una passada» i «que sabem el que treballem i la diferència amb seleccions com la que ha passat per l’Estadi Nacional». «Gaudim el moment, el mes que ve venen dos partits molt complicats i sabem que som Andorra, les diferències entre nosaltres i els altres és molt gran», recordava. «Tenim els peus a terra, hem de lluitar cada partit al màxim i fer les coses bé, millorant», afegia.

A més, Cristian Martínez va explicar que «que el gust del rècord és de tots». «Hem d’estar orgullosos d’aquesta selecció, seguirem treballant perquè aquests resultats continuïn», sentenciava. Així mateix, Jordi Aláez va explicar que «s’està fent molt bona feina» i que «s’ha de seguir treballant amb humilitat». «Hem d’anar cap endavant», concloïa.