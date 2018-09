La selecció perd per la mínima després de plantar cara a Ucraïna (1-0)

La selecció andorrana sub-21 ha perdut avui per 0 a 1 contra Ucraïna en l’Europeu classificatori. Ha estat un matx marcat pel nivell que ha presentat Andorra i com ha dificultat les coses als favorits. De fet, Andorra ha estat a punt d’aconseguir l’empat si no arriba a ser pel golàs de Marian Shved al minut 86 del partit. El jugador de l’FC Karpaty Lviv xutava de fora l’àrea i l’enviava a l’esquadra. El porter andorrà, Iker Álvarez, que ha fet un paper extraordinari durant tot el partit, una exhibició, no ha pogut fer res per aturar la pilota.

Ucraïna havia marcat abans d’acabar la primera part però l’àrbitre el va anul·lar, ja que s’havia comès falta. Així mateix, dos minuts abans del gol, Francisco Pomares realitzava una falta dins de l’àrea i l’àrbitre Suren Baliyan xiulava penal. No obstant això, Marjan Schwed l’enviava als núvols i encara permetia somiar als andorrans. Tot això ha estat en un matx en el qual els de Justo Ruiz han tingut oportunitats i s'han mostrat sòlids en defensa, aturant la intensitat física ucraïnesa.

«Ha estat un dels partits més complets que hem fet en tota la fase. L’equip ha fet un partidàs a nivell tàctic i la millor primera part del campionat, hem arribat i hem tingut la pilota, a més no han pogut sobrepassar la nostra línia defensiva», comentava Ruiz. «Hem de continuar treballant, aquest és el camí», sentenciava.