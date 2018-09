Retrets al Govern per incomplir les propostes del Consell

El PS va denunciar ahir a través d’un comunicat l’incompliment de la majoria de propostes de resolució per part del Govern. Segons van especificar els socialdemòcrates, a dia d’avui, el balanç és que l’Executiu només ha acomplert 13 de les 48 propostes de resolució que ha arribat a aprovar el Consell General al llarg de les dues darreres legislatures, el que representa únicament un 27% del total. Per això, el conseller Pere López va parlar de «balanç decebedor» i va lamentar «la manca de respecte» que des del Govern de DA es té cap a la feina de la cambra legislativa.

Les 48 propostes de resolució han anat apareixent al llarg dels sis Debats d’Orientació duts a terme en el marc de les dues legislatures demòcrates, als quals cal sumar-hi dos monogràfics centrats en la sanitat i en les polítiques socials. Entre les propostes presentades, principalment sobre temes que afecten la qualitat de vida de la ciutadania i són bones per al país, ressalten les que encomanaven al Govern la implementació del règim del tercer pagador a la CASS, l’elaboració d’un estudi sobre el cost de la vida o la revisió de l’accessibilitat i la mobilitat als edificis públics. Tot i així, cal tenir en compte que només s’ha donat resposta a tretze d’aquestes demandes i que les altres 35 continuen pendents de resolució.

El PS va aprofitar per posar sobre la taula aquest balanç i per denunciar l’alt grau d’incompliment del Govern a menys d’una setmana de la celebració d’un nou Debat d’Orientació, previst per als propers 17 i 18 de setembre. López no només va criticar la falta de consideració de l’Executiu cap als parlamentaris, sinó també el menyspreu cap a la ciutadania, ja que «si no es dona resposta a les demandes que voten per majoria s’està menystenint la gent que els ha escollit». En el seu entendre, «el Govern no prioritza resoldre allò que el Consell General, com a representant de la sobirania popular, vota, fins i tot amb el suport dels seus propis consellers».