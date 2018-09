El CRES crearà indicadors per avaluar l’assetjament escolar

Por, cops i humiliacions diàries. Això és el que pateix, segons l’últim estudi internacional d’Unicef, un de cada dos infants al món. Pel que fa a Andorra, les dades més recents són d’una enquesta corresponent al curs 2012-2013 i que, tal com va informar ahir el CRES, aviat es podran actualitzar amb un seguit d’indicadors fiables creats especialment per a avaluar la convivència escolar al país.



Des del Centre de Recerca van explicar que, a partir de la definició teòrica de bullying, es formularan diverses preguntes per «aproximar-se gradualment al concepte de maltractament i poder mesurar-lo». Així, el propòsit dels nous indicadors en format qüestionari no serà tant quantificar l’assetjament sinó aconseguir una avaluació general del fenomen, ja que reconeixen que no és fàcil delimitar la línia que separa la realitat de les sensacions o percepcions dels alumnes. L’objectiu de tot plegat serà, doncs, avaluar la convivència entre petits i joves a l'escola i veure en quina mesura es donen fenòmens d’assetjament entre iguals en els diferents centres educatius del país.



Dades preocupants

Les xifres globals d’Unicef són alarmants: més d’un de cada tres estudiants d’entre 13 i 15 anys en el món s’ha sentit assetjat alguna vegada i tres de cada 10 reconeixen haver assetjat a altres companys.



L’enquesta realitzada fa sis anys a 4.721 alumnes andorrans dels tres sistemes, demostrava que un 13,1% dels infants de primera ensenyança i un 5,4% de segona havia estat víctima del bullying. Entre els 6 i els 12 anys, les agressions més habituals són físiques i verbals, mentre que els 12 i els 16 també es maltracten les pertinences de la víctima. El mateix estudi destacava aleshores que si bé hi ha més nens agressors i víctimes, les nenes pateixen més exclusió social.



Des del comitè andorrà d’Unicef s’insta a les institucions a implementar polítiques i legislacions que protegeixin els menors, a reforçar les mesures de prevenció i resposta a les escoles i a compartir una més i millor informació, desglossada, sobre violència contra els infants a l’escola.