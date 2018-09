El Govern ja s’ha gastat 210.000 euros per posar l’heliport a Tresoles

El Govern s’ha gastat ja 210.000 euros en informes tècnics que han d’avalar la construcció de l’heliport nacional a les Tresoles, segons la informació que l’Executiu ha facilitat a SDP. La xifra no convenç als progressistes, ja que segons els seus càlculs, l’Executiu ja ha arribat a pagar mig milió d’euros en estudis per situar la infraestructura en terreny encampadà.

La formació va fer pública ahir la dada durant la roda de premsa que fan setmanalment. «El mig milió d’euros és una quantitat de mínims, augmentarà encara més quan el projecte s’acabi», va augurar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, que també va posar números a tots els informes anteriors que es van fer per estudiar la ubicació de l’heliport a Engolasters, a la Comella i al Patapou. Segons els càlculs realitzats per Naudi, entre tots els informes que s’han fet fins ara dels diversos emplaçaments on havia d’anar la infraestructura s’arriba al milió d’euros gastats. «Ens apropem al milió d’euros gastats en tots els processos tècnics duts a terme», va afirmar.

«Un caprici del Govern»

Amb les xifres a la mà, Naudi va titllar de «caprici» del cap de Govern, Antoni Martí, i del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, seguir endavant amb el projecte. A més, la formació progressista va evidenciar «un fracàs reiterat dels projectes d’infraestructures de l’Executiu», a qui va demanar «assumir responsabilitats».

Una de les qüestions que segueix sobre la taula és l’estudi de viabilitat econòmica que reclama l’oposició i que el Govern no va aportar a la demanda d’informació. «És lògic que el demanem i que es faci si es vol garantir la idoneïtat de l’emplaçament a Tresoles. Per això, volem informes complementaris», va explicar David Pérez, membre de la comissió de Política Nacional d’SDP.

El cost de l’obra també balla

El cost final de l’heliport nacional, que es concep com una instal·lació pública de transport de passatgers, també és un constant ball de xifres. Després que es pretengués que l’obra fos concessionària, el cost va augmentar fins als cinc milions d’euros.

El passat mes de maig, EL PERIÒDIC va tenir accés al projecte de declaració d’interès nacional de l’obra realitzat pel propi Govern, en el qual s’estima que les obres durarien 36 mesos i el cost final seria de 10,6 milions d’euros. Les partides es repartirien de la següent manera: un 67% de l’import es destinaria a l’edificació i al camp de vol, un 21% seria per a l’excavació i sosteniment de l’edifici i la plataforma, un 10% cobriria les obres del vial d’accés i d’urbanització i el 2% restant s’invertiria en proteccions per a riscos naturals. Ahir la formació progressista va transmetre una nova xifra: ara l’Executiu parla d’un cost de vuit milions d’euros.