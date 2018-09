Desmantellada una gran plantació de marihuana al bosc a Andorra la Vella

En el marc de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, el dia 10/09 es va desmantellar a Andorra la Vella un important punt de cultiu i elaboració de marihuana, que es trobava al mig del bosc. En l’operació ‘Cabirol’ es va procedir a la detenció d’un home resident de 61 anys que presumptament seria el propietari de la plantació i l’encarregat del seu cultiu.



Es tracta d’un terreny d’uns 50 metres quadrats, envoltat de vegetació i el qual havien delimitat amb tancats, reixes i portes amb cadenats per fer-ho inaccessible. Fins i tot hi havia amagades fustes amb claus rovellats de 4 centímetres a mode de parany. Es va procedir al decomís de 16 plantes de marihuana de grans dimensions, en fase avançada de cultiu, algunes rondant els 3 metres d’alçada (la més alta de 270 cm) i totes superiors al metre vuitanta, d’un pes total brut de 32 kilograms.

Una vegada rebutjades d’aquestes plantes les parts no utilitzades per us estupefaent, van quedar 27.500 grams que anirien destinats al consum directe en mode de cigarreta. Els altres 4.500 grams restants se solen destinar a altres usos com oli, infusions o condiments alimentaris. L’estupefaent decomissat, tindria un preu al mercat que oscil·laria els 36.000 euros.



En la perquisició efectuada al domicili del detingut, es van trobar estris per l’assecat i finalització de l’elaboració, 75 grams de marihuana en procés d’assecat, llavors d’aquesta planta i altres elements d’interès per la investigació. Es tracta d’una de les plantacions de marihuana més gran localitzada al Principat, i atès les característiques i el volum de la mateixa, s’estima que la totalitat o part d’aquesta droga anava destinada a la venda a l’engròs de dit producte.



L’operació, que es manté oberta i per a la qual no es descarten noves detencions, és fruit de l’important reforç que des del Cos de Policia s’ha efectuat en matèria de lluita contra els estupefaents, especialment aquells destinats a menors d’edat.