Normalitat a l'Alt Urgell en l'inici del curs escolar

El curs escolar 2018-2019 s’ha iniciat amb més 2.900 alumnes a les escoles de l’Alt Urgell, dels quals gairebé 500 corresponen a educació infantil de segon cicle (P3-P4-P5), més de 1.000 a educació Primària, gairebé 700 a educació Secundària obligatòria, prop de 200 alumnes a Batxillerat i gairebé 500 alumnes a cicles formatius. D’aquests alumnes, el 80% (2.300 alumnes) estan escolaritzats a la Seu, tant als centres educatius públics com concertats.

Com a novetat d’enguany, cal dir que la ZER Urgellet ha canviat la estructura directiva i també un dels seus centres educatius ha passat a ser una escola de forma autònoma, sense formar part de la ZER. Es tracta de l’Escola Rosa Campà de Montferrer.

Pel que fa al conjunt de centres educatius de la Seu i Castellciutat, en relació amb el segon cicle d'educació infantil i primària, l'Escola Albert Vives té matriculats per aquest nou curs escolar un total de 399 alumnes. L'Escola Pau Claris en té 299, mentre que a l'Escola La Valira hi ha 61 nens i nenes. L'escola de Castellciutat acull un total de 21 estudiants.

Per la seva banda, al Col·legi La Salle hi ha 384 alumnes al cicle d'infantil i primària, i 209 alumnes a l'ESO. D'altra banda, a l'Institut Joan Brudieu cursaran l'ESO un total de 352 alumnes, mentre que a l’Institut La Valira ho faran un total de 149 nois i noies.

Cal afegir que en aquest nou curs escolar han iniciat la seva escolarització a P3 un total de 119 nens i nenes de la Seu i Castellciutat.

Respecte a la Llar d'Infants Municipal Els Minairons, en aquest nou curs comencen 95 nens i nenes, repartits en set aules: 12 infants a P0, 42 a P1 i 40 infants a P2. La Llar d'Infants Xics La Salle compta amb 76 nens i nenes. Pel que fa a la llar d’infants Francisco Javier, que començarà el curs el dia 17 de setembre, té matriculats 33 nens.

Trucada de l'alcalde urgellenc

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, ha trucat a cada escola, col·legi, institut i llar d’infants per poder parlar amb els seus directors i directores i conèixer com ha estat l’arrencada del nou curs i alhora per agrair-los la feina que fan i desitjar-los molta sort, informa RàdioSeu.

Augment d'alumnat

El curs 2018-2019 ha arrencat aquest dimecres, després del pont de la Diada, sense incidents tampoc a l’Alt Pirineu i Aran. A la demarcació de Lleida, les classes han començat amb un total de 68.616 alumnes, 635 més que el curs passat, i 5.139 docents, 21 més que el 2017.

Tot i aquestes xifres a l'alça, segons el Departament d'Ensenyament l'FP a Lleida registra una davallada de 324 alumnes per falta d'interès per oficis tradicionals. També es redueixen en 259 els alumnes de P-3 per baixa natalitat tot i que l'oferta global s'amplia en una línia en un col·legi públic de la capital. Els estudiants de Primària augmenten i són 26 més, i també a l'ESO amb 509 més, al Batxillerat, amb 391 més i als programes de formació i inserció amb 5 més. En relació als mestres, estan repartits entre els 266 centres públics que hi ha arreu de la demarcació el 80% de la plantilla ho fa a la mateixa escola o institut que al curs passat.

El curs escolar ha començat aquest dimecres a educació infantil, Primària i ESO i el divendres ho farà a Batxillerat i FP.