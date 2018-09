Álvaro Rodríguez competirà amb 'Le Blizzard' al Festival de Sitges

El curt de producció andorrana 'Le Blizzard' competirà en la secció Oficial Fantàstic de la 51a edició del Festival de Sitges, que tindrà lloc del 4 al 14 d'octubre. Álvaro Rodríguez, el director del film, veu la candidatura com una oportunitat per donar-se a conèixer en un concurs on participen altres directors amb una carrera més dilatada i on el guanyador quedarà preseleccionat per als premis Oscar. 'Le Blizzard' explica el pas dels refugiats de la Segona Guerra Mundial pels Pirineus "amb un toc de suspens" i "un guió que frega la ciència-ficció" i es podrà veure al Principat a finals de setembre, abans que s'estreni a Sitges. El projecte, que ronda els 30.000 euros de pressupost, compta amb una subvenció de 2.000 euros per part del comú d'Encamp.