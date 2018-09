El programa Engega s'amplia en 150.000 euros

El programa Engega 2018 s'amplia amb una nova dotació de 150.000 euros. El consell de ministres ho ha aprovat aquest dimecres després que s’hagi exhaurit la partida prevista de 850.000 euros i amb la voluntat de donar continuïtat al foment de la mobilitat elèctrica.

Des del Govern es valora molt positivament la bona acceptació que té el programa des de la seva creació l’any 2016, i ha volgut ampliar els ajuts econòmics per continuar fomentant la mobilitat elèctrica durant el 2018. Aquesta és una acció encaminada a fomentar la mobilitat sostenible i així incidir també en la millora de la qualitat de l’aire.

Les bases de l’ampliació de la convocatòria seran les mateixes que la primera convocatòria del programa Engega 2018, que va incrementar els ajuts a la compra de furgonetes elèctriques pures fins als 10.000 euros, als quals cal sumar els 1.000 euros que atorga el punt de venda. Amb aquesta mesura es buscava potenciar aquest tipus de vehicles que durant el 2017 van patir una davallada. De fet, a falta del balanç final de la convocatòria, ja s’ha constatat un increment de les furgonetes elèctriques matriculades, que al 2017 van ser set, i al 2018 ja s’han doblat, amb un total de quinze.

Pel que fa a la resta de vehicles de mobilitat elèctrica, els ajuts a l'adquisició d'un vehicle nou elèctric pur o d'autonomia estesa són de 8.000 euros per als turismes, 10.000 per a camionetes o furgonetes i 2.000 per a motocicletes. En aquest cas, el punt de venda atorga també 1.000 euros addicionals per a la compra de turismes, camionetes o furgonetes i 200 per a motocicletes. Els ajuts del programa en cap cas poden superar el 50% del valor del vehicle adquirit. Per als turismes híbrids endollables, els ajuts del Govern són de 4.000 euros als quals s'ha de sumar l'ajut de 1.000 euros atorgat pel punt de venda.