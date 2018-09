Protocols per dispensar medicaments d'alta complexitat

El consell de ministres ha donat llum verda aquest dimecres al reglament que regula el finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, és a dir, aquells que es fan servir per tractar malalties rares, innovadors, que tenen un cost elevat i/o que poden presentar problemes de seguretat.

Fins ara només es tenia en compte el cost dels medicaments i a través d’un annex al reglament s’anaven incloent aquells que es consideraven que havien de gaudir de la cobertura al 100% però, tal com ha comentat la coordinadora de Recursos Sanitaris del ministeri de Salut, Odile Sarroca, era “poc àgil”. El nou text estableix les condicions de prescripció, dispensació i ús per al finançament públic d’aquest tipus de medicaments i, a més, suposarà que es creï la comissió de medicaments d’alta complexitat que entre d’altres aspectes establirà els protocols i guies d’utilització d’aquestes medicaments. Tal com ha comentat el titular de Salut, Carles Álvarez, la importància del text aprovat pel Govern rau en què “ordena, optimitza i busca l’eficiència” protocolaritzant la dispensació d’aquest fàrmacs. Tal com ha concretat Sarroca, l’any passat els que es van dispensar a través de la farmàcia de l’hospital van tenir un cost de set milions. D’altra banda, el Govern ha aprovat un concurs per adquirir un sistema que serveixi per controlar l’aigua a nivell nacional.