El ministre de salut, Carles Àlvarez, ha augurat una “bona adhesió” a la figura del metge referent que es posarà en marxa a partir de dilluns de la setmana que ve, quan els pacients podran començar a designar la persona escollida com a doctor de capçalera. Àlvarez ha concretat que entre aquest dimecres i dijous es duran a terme sessions informatives amb els professionals perquè quan el sistema es posi en marxa sàpigan com s’han de fer les assignacions i ha recordat que de manera paral·lela ja ha començat la campanya informativa per informar els pacients sobre aquesta nova via.



El titular de Salut ha destacat que el procés per anar cap a l’anomenada via integrada (que suposa que s’hagi de passar pel metge referent si es vol continuar gaudint del copagament actual a l’anar a l’especialista i del règim del tercer pagador, és a dir, abonar directament només la part que correspon al pacient i no el 100% com fins ara, a l'espera del retorn del 75%) “no ha de ser traumàtic” ja que no ha de suposar que “ningú hagi d’alterar els seus hàbits de forma brusca”. També ha recordat que la implantació dels nous copagaments (que suposaran que si es va directament a l’especialista s’hagi de pagar més) entraran en vigor quan s’aprovi la modificació de la Llei de la CASS.

D'altra banda, i quant al fet que la implantació d'aquests sistema hagi generat un cert malestar entre els professionals per manca d'informació, i del qual s'han fet ressò els mitjans de comunicació, Àlvarez ha destacat que "directament" no se li havien fet arribar aquestes crítiques tot i que havia vist "els titulars" dels mitjans i ha defensat que s'ha de donar "una oportunitat a aquesta forma de gestionar la sanitat". També s'ha mostrat convençut que els detractors veuran que "és una bona via per optimitzar" els recursos i per donar una bona qualitat assistencial.