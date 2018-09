Vies de col·laboració per formar professionals d'energies renovables

Una delegació andorrana representada pel cap de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, acompanyat del president del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, José Luis González, i el president de l’Associació d’empreses de lampisteria i climatització, Edgar Francôme, ha visitat aquest dimecres les instal·lacions de l’associació Qualit’EnR per explorar vies de col·laboració per a la formació de professionals del sector de les energies renovables. En el marc de la transformació del model energètic, i amb la voluntat de garantir la qualitat i la capacitació dels professionals, la delegació andorrana s’ha desplaçat a París per treballar sobre la formació dels professionals del sector.

El projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic preveu la capacitació per exercir en el context de la transició energètica. Així, els professionals que presten serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació en el context de la transició energètica, hauran de disposar d’una capacitació professional específica, amb l’objectiu final de garantir un alt grau de qualitat en els serveis prestats i d’assegurar la protecció del consumidor. És en aquest sentit que la delegació andorrana explora la col·laboració que es pot establir per garantir la qualitat i la capacitació dels professionals del país.

L'associació Qualit'EnR es va crear l'any 2006 per desenvolupar la qualitat de la instal·lació en el camp de les energies renovables, amb l'objectiu d’augmentar les habilitats dels professionals del sector, de millorar la seva experiència i d’incrementar el grau de satisfacció dels clients interessats en invertir en energies renovables i en eficiència energètica a les seves instal·lacions.

La naturalesa tècnica dels equips que utilitzen energies renovables requereix coneixements i habilitats específiques per aconseguir una instal·lació de qualitat. Per això, representants del sector francès es van unir per augmentar les habilitats professionals i oferir signes unificadors de qualitat. L'objectiu de Qualit'EnR és desenvolupar la qualitat de la instal·lació, estructurant un sistema de suport accessible per a tots els professionals. La seva activitat se centra en la formació de professionals, en la qualificació d'empreses, en la realització d’auditories sobre les instal·lacions efectuades per les empreses qualificades i potenciant la comunicació a l’entorn de les energies renovables.