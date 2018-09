El PS es mostra a favor de canviar la tipificació del delicte fiscal

L a proposta de la Cambra de Comerç d’introduir canvis en la tipificació del delicte fiscal comptaria, hores d’ara, amb el suport del Partit Socialdemòcrata. Pel que fa a altres formacions presents al Consell General, L’A deixa la porta oberta a estudiar la situació i DA no es va voler manifestar.



Segons va avançar el president de la formació, Pere López, «creiem que cal un canvi» i és per aquest motiu que la qüestió s’està treballant internament de cara a la preparació del programa electoral per a les pròximes eleccions generals. De fet, López va coincidir amb un dels arguments aportats per l’ens comercial. «La llei es basa en el model espanyol que s’ha demostrat que no és eficaç per combatre el frau», va apuntar, explicant que «estem mirant models internacionals que hagin estat més efectius».

Malgrat que no va voler avançar encara quins serien els canvis que es voldrien introduir, insistint que és una qüestió que tot just s’ha començat a treballar, va exposar que compartirien les línies exposades pel president de la Cambra, Miquel Armengol, evitant que hi hagués un import únic i buscant la distinció entre el què és un frau voluntari d’aquells que no ho són.

Habituar-se a la llei

La consellera general de L’A, Judith Pallarés, va recordar que ja en el moment que es va treballar el text en comissió «es van reflectir algunes d’aquestes idees, sobre la possibilitat d’equivocació, sobretot perquè es tracta d’un model nou i cal habituar-s’hi». Amb tot, la consellera liberal va puntualitzar que «també és veritat que la justícia té marge per entendre quan hi ha un error evident o si existeix intencionalitat». Pallarés, tal com ja havia expressat el ministre de Finances Jordi Cinca, també va manifestar que en tractar-se d’una normativa nova «potser cal anar-la ajustant» a la realitat i les circumstàncies del país i no veu malament que es pugui fixar algun tipus de graella en relació a les diferents sancions.



De la seva banda, des del grup parlamentari de DA, malgrat la petició feta des d’aquest rotatiu, es va declinar fer valoracions sobre la qüestió indicant que s’entenia que primer s’havia de pronunciar el Govern, un pronunciament que ja havia existit el dia anterior amb declaracions tant del cap de l’Executiu, Toni Martí, com del ja citat ministre de Finances.