L’ONCA Bàsic i la Jonca, propostes musicals pel cap de setmana

Aquest cap de setmana serà de concerts. D’una banda, finalitza el cicle ONCA Bàsic amb el grup Kintet i la proposta Mozart i Brahms, descobrint el clarinet. L’actuació, d’entrada lliure, s’emmarcarà en les Jornades Europees del Patrimoni i se celebrarà a l’Era Gran de la Casa Rosell d’Ordino, el dissabte a les 19.00 hores. Kintet està format per la clarinetista Míriam Ferré, els violinistes Joel Bardolet i Gabriel Coll, el viola Josep Bracero i el violencelista Daniel Claret. Plegats interpretaran dues obres cabdals de la història de la música de cambra com són obres de Mozart i Brahms, i que són fruit del contacte que aquests compositors van tenir amb reconeguts clarinetistes de la seva època.



D’altra banda, i per cinquè any consecutiu, la Jonca comptarà amb una direcció col·legiada encapçalada pel seu director habitual, Gerard Claret, i el convidat Yannis Papaioannou. Aquest grec, que des del 2004 viu a Barcelona, és un reconegut intèrpret de llaüt, violí i busuqui. Per a l’ocasió, la Jonca serà acompanyada també per Georgi Dimitrov al kanonaki i de Semih Ali Aksoy a la percussió. Serà el diumenge, 16 a les 12.00 hores en el tradicional Concert de Meritxell a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, amb la proposta, Músiques del nord-Músiques del sud. Mentre Claret se centrarà amb la identitat nòrdica i el nacionalisme romàntic, Papaioannou dirigirà danses gregues, rebétiko i música clàssica àrab i otomana amb instruments tradicionals del Pròxim Orient.

Cantera de joves músics

La formació orquestral composta tradicionalment per 35 músics, ha ampliat la plantilla amb la incorporació de 12 joves instrumentistes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella. Així doncs, la Jonca es consolida com incentiu formatiu molt important pels estudiants de música del país i compleix un dels objectius principals de la Fundació ONCA, com és esdevenir una plataforma pels joves musics.