Reunió per explorar vies de col·laboració

Així mateix, Figueras ha posat a disposició del Govern les instal·lacions del CAR de Sant Cugat i les dels diversos centres de tecnificació repartits per Catalunya i de l’INEFC.

En la reunió també hi han participat el director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig, i el director del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, Ramon Terrassa. En aquest sentit, s'ha parlat de la possibilitat de col·laborar en la lluita contra el dopatge així com la possibilitat de treballar conjuntament en la recerca, la formació i la tecnificació esportiva.

El secretari d’Estat d’Esport, Jordi Beal i el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, s'han reunit avui al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet de Barcelona per tractar possibles vies de col·laboració i acords per aprofundir en la promoció de l’esport en els respectius països.

Per El Periòdic

